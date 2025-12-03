قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
هل يشترط فترة زمنية بين أداء العمرة والعمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ حول مدى اشتراط الانتظار بين العمرة والعمرة. 

هل يشترط الانتظار بين العمرة والعمرة؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الشرع لا يشترط فترة زمنية محددة بين العمرة والعمرة، فيجوز للإنسان بعد أن ينتهي من عمرته أن يخرج إلى الحل ثم يُحرِم بالعمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بحسب ما يتيسر له وبحسب رغبته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اعتقاد البعض بضرورة الانتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، أو أسبوع، أو أن تكرار العمرة في السفر الواحد غير جائز، هو اعتقاد غير صحيح ولا يقول به جماهير الفقهاء، مؤكدًا أن الرأي الراجح المعتمد هو جواز أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد بلا حرج.ط

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهم في تكرار العمرة هو الخروج إلى التنعيم – كمسجد السيدة عائشة – أو أي موضع من الحل، ثم الإحرام من هناك والدخول إلى الحرم لأداء النسك. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه قد توجد إجراءات تنظيمية فقط من الجهات المختصة، مثل تحديد أوقات دخول الحرم، لكن هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشخص يمكنه أداء عمرتين في يوم واحد إذا أنهى العمرة الأولى ثم خرج إلى التنعيم وأحرم بالثانية، ولا يشترط شرعًا انتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، مختتمًا بأن الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

شروط العمرة للميت

يجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.

ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.

هل تجوز العمرة لغير الأقارب؟

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء مناسك العمرة عن الشخص المتوفى، سواء كان من الأقارب أم لا، ويجوز أيضًا أداؤها عن الأحياء ولكن بشرط.

وأضاف «عبد السميع» خلال فيديو سابق عبر صفحة دار الإفتاء بموقع “فيسبوك”، أنه إذا كان هناك أحد الأقرباء سواء أب أو أم أو عم أو من أهل الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء وما زال على قيد الحياة، لكن المرض أنهكه، فلا يستطيع أداء مناسك العمرة بنفسه، فحينئذ يجوز أداء العمرة عنه.

وأشار إلى أن الفقهاء أجازوا أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.

