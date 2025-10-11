أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك 2026، الذي يحمل معه أجواء روحانية خاصة تتجدد كل عام، حيث يحرص الجميع على الاستعداد له بالصيام والعبادة والصلوات والتقرب إلى الله تعالى، لما يمثله من قيمة دينية عظيمة وفرصة للتوبة والمغفرة.

شهر رمضان المبارك 2026

شهر رمضان المبارك 2026

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ المسلمون صيام الشهر الفضيل في هذا اليوم، على أن يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس 2026، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

ورغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد المواعيد التقريبية لبداية الشهور الهجرية، إلا أن الرؤية الشرعية للهلال تظل الفيصل الرسمي الذي تعتمد عليه الدول الإسلامية في إعلان بدء الصيام، إذ قد يختلف الموعد يوما واحدا تبعا لنتائج الرؤية في كل دولة.

هلال شهر رمضان

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، لتأكيد بداية الشهر وفقا لما يثبته اللجان الشرعية والفلكية.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، تبدأ الأسر في مختلف الدول الإسلامية بالتحضير له روحانيا وماديا، من خلال تهيئة البيوت والمساجد وتنظيم الأنشطة الدينية والاجتماعية، إلى جانب تجهيز المواد الغذائية الأساسية لشهر الصيام، الذي يعد موسما يجتمع فيه الناس على البر والتقوى والتكافل الاجتماعي.

استعدادات شهر رمضان

كما تستعد المؤسسات الدينية والإعلامية لإطلاق برامجها الخاصة بالشهر المبارك، سواء عبر الدروس الدعوية أو المبادرات الخيرية التي تزداد بشكل كبير خلال رمضان، في مشهد يعكس روح التضامن والمودة بين أبناء الأمة الإسلامية.

وينتظر أن يشهد رمضان 2026 كما في كل عام أجواء مفعمة بالإيمان، ونشاطا مكثفا في المساجد والمجتمعات، تأكيدا لمكانة هذا الشهر الكريم الذي يجمع المسلمين على العبادة والطاعة، ويجدد في نفوسهم معاني الإخلاص والتقوى والسلام.

ويحرص المسلمون على استقبال شهر رمضان بالأدعية والابتهالات، ومن أبرز أدعية استقبال رمضان 2026:



اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين.

اللهم ارزقنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا أعمالنا.