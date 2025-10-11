قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
المندوه: تصريحاتي حول وضع الزمالك جاءت لتحمل الجميع مسئولياته قبل فوات الأوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

شهر رمضان المبارك 2026
شهر رمضان المبارك 2026
محمد غالي

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك  2026، الذي يحمل معه أجواء روحانية خاصة تتجدد كل عام، حيث يحرص الجميع على الاستعداد له بالصيام والعبادة والصلوات والتقرب إلى الله تعالى، لما يمثله من قيمة دينية عظيمة وفرصة للتوبة والمغفرة.

شهر رمضان المبارك  2026

شهر رمضان المبارك  2026

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد الفلكية الرسمية، فإن موعد أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ليبدأ المسلمون صيام الشهر الفضيل في هذا اليوم، على أن يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس 2026، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

ورغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد المواعيد التقريبية لبداية الشهور الهجرية، إلا أن الرؤية الشرعية للهلال تظل الفيصل الرسمي الذي تعتمد عليه الدول الإسلامية في إعلان بدء الصيام، إذ قد يختلف الموعد يوما واحدا تبعا لنتائج الرؤية في كل دولة. 

هلال شهر رمضان

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، لتأكيد بداية الشهر وفقا لما يثبته اللجان الشرعية والفلكية.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، تبدأ الأسر في مختلف الدول الإسلامية بالتحضير له روحانيا وماديا، من خلال تهيئة البيوت والمساجد وتنظيم الأنشطة الدينية والاجتماعية، إلى جانب تجهيز المواد الغذائية الأساسية لشهر الصيام، الذي يعد موسما يجتمع فيه الناس على البر والتقوى والتكافل الاجتماعي.

استعدادات شهر رمضان

كما تستعد المؤسسات الدينية والإعلامية لإطلاق برامجها الخاصة بالشهر المبارك، سواء عبر الدروس الدعوية أو المبادرات الخيرية التي تزداد بشكل كبير خلال رمضان، في مشهد يعكس روح التضامن والمودة بين أبناء الأمة الإسلامية.

وينتظر أن يشهد رمضان 2026 كما في كل عام أجواء مفعمة بالإيمان، ونشاطا مكثفا في المساجد والمجتمعات، تأكيدا لمكانة هذا الشهر الكريم الذي يجمع المسلمين على العبادة والطاعة، ويجدد في نفوسهم معاني الإخلاص والتقوى والسلام.

ويحرص المسلمون على استقبال شهر رمضان بالأدعية والابتهالات، ومن أبرز أدعية استقبال رمضان 2026:


 اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين.
 اللهم ارزقنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

 اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين.
 اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا أعمالنا.

شهر رمضان المبارك شهر رمضان المعاهد الفلكية الرسمية رمضان 2026 شهر رمضان المبارك 2026 رمضان المبارك 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

المتهم

"الداخلية" تكشف تفاصيل التعدى على صيدلى بالجيزة

المتهمين

27 أكتوبر .. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 11شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد