العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيا

أحمد موسى يتساءل: هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات
أحمد موسى: الرئيس السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيًا
عبد الفتاح تركي

بدأت ملامح شهر رمضان المبارك تلوح في الأفق، ومع اقتراب الربع الأول من عام 2026 يتزايد بحث المسلمين عن موعد شهر رمضان 2026 وعدد أيام صيامه، إذ يُعد هذا الشهر الكريم فرصة سنوية لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله، لما يحمله من نفحات روحانية وأجواء مفعمة بالسكينة والرحمة.

وقد خُصص له الذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...»، تأكيدًا لمكانته العظيمة في الإسلام.

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للفلك، من المقرر أن تكون غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المواعيد مبدئية، إذ يتم تأكيدها عبر الرؤية الشرعية لهلال رمضان في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان في كل دولة عربية وإسلامية، التزامًا بالسنة النبوية في تحري الهلال.

كم يتبقى على شهر رمضان 2026؟

مع دخول شهر ربيع الآخر 1447 هجريًا، بدأت العدادات الزمنية تحسب الأيام المتبقية على حلول الشهر الكريم، إذ يتبقى نحو 157 يومًا على رمضان 2026.

شهر رمضان

كما كشفت الحسابات الفلكية عن مواعيد المناسبات الدينية الكبرى المرتقبة: 

شهر رمضان 1447 هـ: يبدأ الخميس 19 فبراير 2026.

عيد الفطر 1447 هـ: الثلاثاء 20 مارس 2026.

عيد الأضحى 1447 هـ: الجمعة 5 يونيو 2026.

رأس السنة الهجرية 1448 هـ: الأربعاء 19 أغسطس 2026.

وتبقى هذه التواريخ فلكية استرشادية حتى تثبت الرؤية الشرعية في كل بلد إسلامي.

النصوص الشرعية المنظمة للصوم

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام مرتبط برؤية الهلال، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: 

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ” (متفق عليه).

شهر رمضان

كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون”، تأكيدًا على وجوب الصيام وفضله العظيم.

