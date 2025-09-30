نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026

تتجدد مشاعر الشوق والبهجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي يحمل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معاني الرحمة والمغفرة، ويُجسد أجواءً روحانية ينتظرها الجميع بلهفةٍ وقلوبٍ مفعمةٍ بالإيمان، حيث ينتظره ملايين المسلمين كل عام فإنه موسم للطاعات، وفرصة عظيمة للتوبة ومضاعفة الأجر، حيث تتنزل فيه البركات وتُستجاب الدعوات، وتتزين لياليه بصوت القرآن وصلاة القيام، وخلال السطور التالية سنتعرف على موعد حلوا شهر رمضان 2026.

موعد حلول شهر رمضان 2026

يتساءل عدد كبير من المسلمين عن موعد حلول شهر رمضان المبارك 2026، ووفقًا للحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447هـ، فإن بداية شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًا ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي أن ما تبقى على قدوم هذا الشهر الفضيل لا يتجاوز 140 يومًا، ومع إطلالة الهلال تبدأ مشاعر الفرح والسكينة التي تلازم المسلمين حتى يحين موعد عيد الفطر المبارك، حيث تختتم أيام العبادة بالاحتفال والسرور.

التقويم الهجري وأهميته الدينية

يعتمد المسلمون في تحديد المناسبات الدينية الكبرى، وفي مقدمتها شهر رمضان، على التقويم الهجري أو القمري، الذي يقوم على دورة القمر حول الأرض. وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا هي:

المحرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

بداية التقويم الهجري أو القمري

والجدير بالذكر انه تم إقرار هذا التقويم منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جعل من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول (الموافق 24 سبتمبر 622م) نقطة انطلاق لأول سنة هجرية، ومن هنا حمل اسمه المعروف "التقويم الهجري".

رمضان موسم للتقوى والرحمة

يعتبر شهر رمضان المبارك محطة استثنائية في حياة المسلمين، إذ يُذكّر بروح التضحية والصبر، ويُعمّق الإحساس بالفقراء والمحتاجين، وهو شهر تتضاعف فيه أعمال الخير، وتزدهر فيه العبادة من صلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد، كما يُعزز روح الترابط الأسري والاجتماعي من خلال موائد الإفطار والسحور التي تجمع الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالمودة والسكينة.