قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026

نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
ولاء خنيزي

تتجدد مشاعر الشوق والبهجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي يحمل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معاني الرحمة والمغفرة، ويُجسد أجواءً روحانية ينتظرها الجميع بلهفةٍ وقلوبٍ مفعمةٍ بالإيمان، حيث ينتظره ملايين المسلمين كل عام فإنه موسم للطاعات، وفرصة عظيمة للتوبة ومضاعفة الأجر، حيث تتنزل فيه البركات وتُستجاب الدعوات، وتتزين لياليه بصوت القرآن وصلاة القيام، وخلال السطور التالية سنتعرف على موعد حلوا شهر رمضان 2026.

موعد حلول شهر رمضان 2026

يتساءل عدد كبير من المسلمين عن موعد حلول شهر رمضان المبارك 2026، ووفقًا للحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447هـ، فإن بداية شهر رمضان المبارك لعام 2026 ميلاديًا ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي أن ما تبقى على قدوم هذا الشهر الفضيل لا يتجاوز 140 يومًا، ومع إطلالة الهلال تبدأ مشاعر الفرح والسكينة التي تلازم المسلمين حتى يحين موعد عيد الفطر المبارك، حيث تختتم أيام العبادة بالاحتفال والسرور.

التقويم الهجري وأهميته الدينية

يعتمد المسلمون في تحديد المناسبات الدينية الكبرى، وفي مقدمتها شهر رمضان، على التقويم الهجري أو القمري، الذي يقوم على دورة القمر حول الأرض. وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا هي:

المحرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

بداية التقويم الهجري أو القمري

والجدير بالذكر انه تم إقرار هذا التقويم منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جعل من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول (الموافق 24 سبتمبر 622م) نقطة انطلاق لأول سنة هجرية، ومن هنا حمل اسمه المعروف "التقويم الهجري".

رمضان موسم للتقوى والرحمة

يعتبر شهر رمضان المبارك محطة استثنائية في حياة المسلمين، إذ يُذكّر بروح التضحية والصبر، ويُعمّق الإحساس بالفقراء والمحتاجين، وهو شهر تتضاعف فيه أعمال الخير، وتزدهر فيه العبادة من صلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد، كما يُعزز روح الترابط الأسري والاجتماعي من خلال موائد الإفطار والسحور التي تجمع الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالمودة والسكينة.

رمضان رمضان 2026 موعد شهر رمضان 2026 شهر رمضان 2026 موعد حلول شهر رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

قطاع السياحة والضيافة يساهم بـ1.4 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد