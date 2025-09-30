قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها

المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
ولاء خنيزي

 مع تغيير الفصول، ترتفع معدلات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، حيث يُصاب بها ملايين الأشخاص سنويًا، وتتراوح أعراضها بين الحمى الخفيفة والإرهاق وصولًا إلى ضيق التنفس الشديد، ورغم أهمية اللقاحات والأدوية وممارسات مكافحة العدوى، يبقى جهاز المناعة أحد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد هذا المرض، ولذلك سنتعرف خلال السطور التالية عن طرق بناء جهاز مناعة قوي وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع Healthline.

أهمية الاستجابة المناعية القوية

لا تقتصر قوة جهاز المناعة على تقليل احتمالية الإصابة بالأنفلونزا، بل تحدد أيضًا مدى شدة الأعراض وسرعة التعاف، فالأشخاص الذين يتمتعون بمناعة قوية غالبًا ما يُصابون بأعراض أخف، مثل الحمى والسعال وآلام الجسم، ويتمكن جسمهم من التغلب على العدوى دون الحاجة إلى تدخل طبي كبير، كما يساهم جهاز المناعة السليم في تقليل فترة المرض والعودة سريعًا إلى الحياة اليومية.

بناء جهاز مناعة قوي

رغم أن العمر والعوامل الوراثية تؤثر في قوة المناعة، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في دعمها. ومن أبرز الممارسات التي تساعد على تقويتها:

التغذية السليمة

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة يعزز جهاز المناعة، كما توفر الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين D، إلى جانب الزنك ومضادات الأكسدة، العناصر الأساسية لمواجهة الأمراض.

كذلك فإن تناول الأطعمة المخمرة كالزبادي يساعد على تقوية الميكروبيوم المعوي، ما يعزز بدوره وظيفة المناعة.

النوم الكافي

النوم الجيد لسبع إلى ثماني ساعات يوميًا ضروري لإنتاج السيتوكينات المقاومة للعدوى، والتي تدعم الاستجابة المناعية بشكل مباشر.

ممارسة الرياضة

النشاط البدني المنتظم يُحسن الدورة الدموية، ويساعد الخلايا المناعية على التحرك بكفاءة. لكن يُنصح بتجنب الإفراط في التمارين حتى لا يحدث ضعف مؤقت في جهاز المناعة.

إدارة التوتر

التوتر المزمن يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول، مما يُضعف المناعة مع الوقت. لذا يُنصح بممارسة التأمل، أو الهوايات الهادئة، لتخفيف الضغط النفسي.

شرب الماء بانتظام

الحفاظ على رطوبة الجسم يسهل التخلص من السموم، ويقوي الأغشية المخاطية، مما يقلل من فرص دخول الفيروسات إلى الجسم.

دور التطعيم في تعزيز المناعة

رغم قوة الجهاز المناعي، يظل لقاح الأنفلونزا الموسمية وسيلة أساسية للوقاية، حيث يساعد الجسم على التعرف إلى السلالات الأكثر شيوعًا ومهاجمتها، وقد أثبتت الدراسات أن التطعيم يقلل من المضاعفات الخطيرة ويخفض نسب الوفيات المرتبطة بالمرض.

الأنفلونزا الأنفلونزا الموسمية المناعة جهاز مناعة طرق تعزيز المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

موافقة على الدوار

"بورينجر إنجلهايم مصر" تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار "ميتاليز®" بتركيز 25 ملغم

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتسلم رسالة من الرئيس الكوري

المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO Japan 2025

السياحة والآثار تشارك في معرض Tourism EXPO Japan 2025

بالصور

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد