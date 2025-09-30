قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

ولاء خنيزي

اليوم هو آخر أيام شهر سبتمبر وبدء ظهور لمسات الخريف تدريجيًا، ويهتم عدد كبير من المواطنين يوميًا بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة قبل التوجه إلى أعمالهم أو دراستهم، أملاً في أجواء معتدلة تخفف من حرارة الصيف القاسية.

لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الاخوال الجوية وما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الطقس وتفاصيل توقعاتها اليوم، الثلاثاء 30 سبتمبر، وما به من تباين واضح بين اعتدال الصباح وسخونة ساعات النهار، إلى جانب استمرار التحذيرات من الشبورة والرياح النشطة.

طقس حار نهارًا ولطيف ليلًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر،إن البلاد ستشهد غدًا، الأربعاء، أجواءً حارة على معظم الأنحاء، حيث ترتفع شدتها على جنوب مصر وجنوب سيناء، بينما تصبح معتدلة ومائلة للطف في ساعات الليل.

شبورة مائية تعرقل الحركة المرورية

وأوضح محمود شاهين أنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة ستتكون في الصباح الباكر، خاصة في الفترة بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستلزم توخي الحذر من قِبل قائدي المركبات.

رذاذ خفيف ورياح نشطة

وأكد شاهين أن السحب المنخفضة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، بينما تنشط الرياح على فترات متقطعة، ما يساهم في تلطيف الإحساس بالحرارة، وبالرغم من ذلك فإن هذه الرياح ستؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 33° / الصغرى 22°
  • الإسكندرية: العظمى 30° / الصغرى 21°
  • مطروح: العظمى 29° / الصغرى 22°
  • سوهاج: العظمى 37° / الصغرى 23°
  • قنا: العظمى 38° / الصغرى 24°
  • أسوان: العظمى 40° / الصغرى 24°

مرحلة انتقالية نحو الخريف

وشددت هيئة الأرصاد على أن البلاد ستظل خلال الأيام المقبلة تحت تأثير أجواء متباينة، حيث يسود اعتدال نسبي على المناطق الشمالية يقابله ارتفاع في الحرارة بجنوب البلاد، في انعكاس واضح للمرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى نسمات الخريف.

طقس طقس اليوم طقس اليوم الثلاثاء درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الخريف

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

البحوث الإسلاميَّة يفتتح البرنامج التدريبي للغة الإشارة بالتعاون مع خريجي الأزهر والقومي لذوي الإعاقة

البحوث الإسلامية يفتتح البرنامج التدريبي للدعاة والوعَّاظ على لغة الإشارة

دار الإفتاء

الإفتاء توضح معنى الدين المعاملة.. وتؤكد: الفحص الطبي قبل الزواج واجب شرعي

علي جمعة

علي جمعة: رسول الله اوصانا بمحاسن الأخلاق

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

