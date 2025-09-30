تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

اليوم هو آخر أيام شهر سبتمبر وبدء ظهور لمسات الخريف تدريجيًا، ويهتم عدد كبير من المواطنين يوميًا بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة قبل التوجه إلى أعمالهم أو دراستهم، أملاً في أجواء معتدلة تخفف من حرارة الصيف القاسية.

لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الاخوال الجوية وما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الطقس وتفاصيل توقعاتها اليوم، الثلاثاء 30 سبتمبر، وما به من تباين واضح بين اعتدال الصباح وسخونة ساعات النهار، إلى جانب استمرار التحذيرات من الشبورة والرياح النشطة.

طقس حار نهارًا ولطيف ليلًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر،إن البلاد ستشهد غدًا، الأربعاء، أجواءً حارة على معظم الأنحاء، حيث ترتفع شدتها على جنوب مصر وجنوب سيناء، بينما تصبح معتدلة ومائلة للطف في ساعات الليل.

شبورة مائية تعرقل الحركة المرورية

وأوضح محمود شاهين أنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة ستتكون في الصباح الباكر، خاصة في الفترة بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستلزم توخي الحذر من قِبل قائدي المركبات.

رذاذ خفيف ورياح نشطة

وأكد شاهين أن السحب المنخفضة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، بينما تنشط الرياح على فترات متقطعة، ما يساهم في تلطيف الإحساس بالحرارة، وبالرغم من ذلك فإن هذه الرياح ستؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 33° / الصغرى 22°

الإسكندرية: العظمى 30° / الصغرى 21°

مطروح: العظمى 29° / الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 37° / الصغرى 23°

قنا: العظمى 38° / الصغرى 24°

أسوان: العظمى 40° / الصغرى 24°

مرحلة انتقالية نحو الخريف

وشددت هيئة الأرصاد على أن البلاد ستظل خلال الأيام المقبلة تحت تأثير أجواء متباينة، حيث يسود اعتدال نسبي على المناطق الشمالية يقابله ارتفاع في الحرارة بجنوب البلاد، في انعكاس واضح للمرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى نسمات الخريف.