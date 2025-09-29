قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
وزير التعليم يوجه بتوفير كافة احتياجات المدارس وتذليل العقبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيفية الاستعلام عن بطاقة الدعم النقدي تكافل وكرامة..وطرق صرف المستحقات

كيفية الاستعلام عن بطاقة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وطرق صرف المستحقات
كيفية الاستعلام عن بطاقة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وطرق صرف المستحقات
ولاء خنيزي

يُعتبر برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم المساندة للأسر الأولى بالرعاية، ونظرًا لتزايد تساؤلات المستفيدين حول آلية الاستعلام عن حالة بطاقاتهم، فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة وميسرة، تتيح التعرف على حالة البطاقة بخطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أداة إلكترونية عملية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم النقدي باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.
  3. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  4. الضغط على زر "استعلام" ليتم عرض حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

وسيلة آمنه وفعالة

تهدف الوزارة من خلال هذه الأداة الإلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم النقدي إلى تخفيف الضغط على مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، وتقديم وسيلة آمنة وفعالة تُمكّن المستفيد من الحصول على المعلومات الخاصة ببطاقته خلال لحظات قليلة.

طرق صرف مستحقات بطاقة التضامن الاجتماعي

إلى جانب تسهيل عملية الاستعلام، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل متنوعة لصرف المستحقات، بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بسهولة ويسر، وتشمل هذه الطرق:

  • مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.
  • منافذ صرف "كارت ميزة" البنكي.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة آمنه

بهذه الخطوات والخدمات الرقمية، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز كفاءة برنامج "تكافل وكرامة"، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورة سريعة وآمنة، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين.

برنامج تكافل وكرامة 

جدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر واحدًا من أهم برامج التحويلات النقدية المشروطة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حماية اقتصادية واجتماعية للفئات المستحقة.

تكافل وكرامة بطاقة الدعم النقدي الدعم النقدي وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد