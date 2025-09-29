كيفية الاستعلام عن بطاقة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وطرق صرف المستحقات

يُعتبر برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم المساندة للأسر الأولى بالرعاية، ونظرًا لتزايد تساؤلات المستفيدين حول آلية الاستعلام عن حالة بطاقاتهم، فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة وميسرة، تتيح التعرف على حالة البطاقة بخطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أداة إلكترونية عملية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم النقدي باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام" ليتم عرض حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

وسيلة آمنه وفعالة

تهدف الوزارة من خلال هذه الأداة الإلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم النقدي إلى تخفيف الضغط على مكاتبها المنتشرة بالمحافظات، وتقديم وسيلة آمنة وفعالة تُمكّن المستفيد من الحصول على المعلومات الخاصة ببطاقته خلال لحظات قليلة.

طرق صرف مستحقات بطاقة التضامن الاجتماعي

إلى جانب تسهيل عملية الاستعلام، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل متنوعة لصرف المستحقات، بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بسهولة ويسر، وتشمل هذه الطرق:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.

منافذ صرف "كارت ميزة" البنكي.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة آمنه

بهذه الخطوات والخدمات الرقمية، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز كفاءة برنامج "تكافل وكرامة"، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورة سريعة وآمنة، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين.

برنامج تكافل وكرامة

جدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة يعتبر واحدًا من أهم برامج التحويلات النقدية المشروطة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حماية اقتصادية واجتماعية للفئات المستحقة.