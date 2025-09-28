قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
خلال لقائه جوتيريش: مصر ترفض أي أفكار لتهجير الفلسطينيين ويجب إنهاء حرب غزة فورا
بسبب مأساة ليلة زفاف بأسوان.. إليك طرق الوقاية من متلازمة القلب السعيد

ولاء خنيزي

شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان واقعة مأساوية هزّت مشاعر ملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين تحوّلت ليلة زفاف الشاب أشرف أبو حاكم البالغ من العمر 28 عامًا إلى جنازة، بعدما سقط فجأة إثر سكتة قلبية مفاجئة وهو يستعد لدخول قاعة الفرح، ورغم محاولات إنقاذه ونقله إلى المستشفى، كان القدر أسرع، ليتحوّل يوم الفرحة المنتظر إلى يوم حزين مليء بالصدمة والفقدان.

القلب يتأثر بالمشاعر الإنسانية 

هذه الحادثة تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القلب والمشاعر الإنسانية، وتُذكرنا بأن القلب ليس مجرد مضخة دم، بل عضو يتأثر بعمق بأحاسيسنا سواء كانت حزينة أو سعيدة، ومن بين الظواهر الطبية التي تفسر مثل هذه المواقف النادرة ما يُعرف بـ متلازمة القلب السعيد، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في موقع تايمز أوف انديا .

متلازمة القلب السعيد

تُعرّف متلازمة القلب السعيد بأنها اضطراب نادر تصاب فيه عضلة القلب بخلل مؤقت نتيجة التعرض لفرح شديد أو مفاجأة قوية، فعلى الرغم من أن الكثيرين يربطون أمراض القلب بالحزن أو الضغوط النفسية السلبية، إلا أن السعادة المفرطة قد تُحدث نفس التأثير على القلب، وتُثبت هذه المتلازمة أن القلب لا يفرق بين المشاعر، بل إن شدتها وحدها كفيلة بزعزعته.

حدوث متلازمة القلب السعيد 

يحدث الخلل عند اندفاع كميات كبيرة من هرمون الأدرينالين في مجرى الدم نتيجة التعرض لمفاجأة قوية، سواء كانت حزينة أو سعيدة، هذا الاندفاع المفاجئ يُضعف البطين الأيسر للقلب، فتظهر أعراض مشابهة للنوبة القلبية مثل:

  • ألم في الصدر
  •  ضيق في التنفس
  • غثيان أو دوار

لكن بخلاف الجلطات القلبية، يكون التلف غالبًا مؤقتًا، ويزول مع مرور الوقت والعلاج المناسب.

اللحظات السعيدة قد تحمل خطرًا

أشار تقرير طبي إلى حالة امرأة في أواخر الأربعينات أصيبت بهذه المتلازمة بعد الاحتفال بعيد ميلادها، حيث ظهرت عليها أعراض ألم صدري وغثيان، لتُظهر الفحوص إصابة قلبها بخلل مؤقت، لكنه تعافى خلال يومين فقط بعد تلقي الرعاية الطبية، هذه الأمثلة توضح أن حتى اللحظات السعيدة قد تحمل في طياتها خطرًا على القلب.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

يرى الأطباء أن هناك فئات أكثر عرضة لهذه الظاهرة، أبرزها:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة
  • الأشخاص الذين يعانون من القلق أو اضطرابات نفسية
  • النساء، خصوصًا بعد مرحلة انقطاع الطمث

طرق الوقاية والتعامل مع المتلازمة

الوعي هو خط الدفاع الأول. لذلك يُنصح بـ:

  • إجراء الفحوص الطبية الدورية للقلب
  • مراجعة الطبيب فور الشعور بأعراض غير طبيعية حتى بعد مواقف سعيدة
  • ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام
  • الاعتماد على تقنيات الاسترخاء مثل التأمل وتنظيم التنفس
  • تجنب الانفعالات المفرطة قدر الإمكان
القلب متلازمة القلب السعيد القلب السعيد أسوان ليلة زفاف

