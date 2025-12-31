تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158، لسنة 2024 الهرم، لجلسة 7 مارس؛ لحضور المتهمين والمرافعة.



وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، المتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار "داعش" التي أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهم، تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.