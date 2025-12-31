لحضور المتهمين | تفاصيل تأجيل محاكمة 18 متهما بخلية مدينة نصر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 18 متهما، في القضية رقم 15978 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 مارس لحضور المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة، أنه فى غضون الفترة 1992 وحتي 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن الثامن وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم الاشتراك في تمويل جماعة إرهابية.