الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على أهل زوجها بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتياد سيدة بالتعدى على أهلية زوجها بالسب والضرب بالإسكندرية وتسببها فى إزعاج أهالى المنطقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة اللبان من (ربة منزل "المشكو فى حقها" – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من قيام والدى زوجها (مقيمان بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح متفرقة ، وبسؤال المذكورين نفيا ما نسب إليهما واتهماها بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإصابة أحدهما بجروح متفرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.