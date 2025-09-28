قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

830 مليون شخص حول العالم يعانون من داء السكري.. أهم 8 طرق الوقاية

830 مليون شخص حول العالم يعانوا من داء السكري.. أهم 8 طرق الوقاية
830 مليون شخص حول العالم يعانوا من داء السكري.. أهم 8 طرق الوقاية
ولاء خنيزي

 داء السكري من أبرز أمراض العصر، حيث يُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ووفقًا لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من 830 مليون شخص من هذا المرض، بينما لا يحصل أكثر من نصف المصابين على العلاج المناسب، ورغم الأرقام الهائلة، فإن الجانب المشرق يتمثل في أن السكري من النوع الثاني يمكن الوقاية منه بدرجة كبيرة وذلك من خلال اتباع 8 عادات صحية سليمة، وفقًا لما ذكره موقع Healthline وهي:

تناول الألياف الغذائية بانتظام

ينصح الأطباء بتناول نحو 35 جرامًا من الألياف يوميًا، إذ تقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 30%، فالألياف تُبطئ عملية الهضم، وتمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات سكر الدم، كما تُعزز الشعور بالشبع وتقلل الإفراط في تناول الطعام، وتتوافر الألياف بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة، البقوليات، الفواكه، والخضراوات.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

التمارين الرياضية تُقلل من مقاومة الأنسولين بنسبة 40-50%، وتشير الدراسات إلى أن ممارسة 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل إلى الشديد أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، يؤدي إلى تحسن كبير في التحكم بمستويات السكر.

الحفاظ على وزن صحي

فقدان ما بين 5-10% من وزن الجسم يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تقارب 58%، ويساعد ذلك على تحسين حساسية الأنسولين وتخفيف الضغط على البنكرياس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نظام غذائي متوازن ونشاط بدني يومي.

اختيار الحبوب الكاملة

استبدال الحبوب المُكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز) بـ الحبوب الكاملة يُساهم في تقليل ارتفاع سكر الدم بنسبة 25-30%، كما تُحسّن الحبوب الكاملة مؤشرات صحية مهمة مثل الهيموجلوبين السكري (HbA1c).

تناول القرفة

تشير الأبحاث إلى أن تناول 1-6 جرامات من القرفة يوميًا يمكن أن يُحسّن حساسية الأنسولين بنسبة 20%، ما يجعلها إضافة غذائية مفيدة للوقاية من السكري، فضلًا عن كونها تُضفي نكهة مميزة على الأطعمة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم تُضاعف خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 50%، لذلك يُنصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، إذ إن النوم الجيد يحافظ على توازن الهرمونات المنظمة للشهية والأنسولين.

التحكم في أحجام الوجبات

الوجبات الكبيرة تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، بينما يُساعد تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم في الحفاظ على مستويات مستقرة للجلوكوز، ويُنصح باستخدام أطباق صغيرة وتناول الطعام ببطء للسيطرة على الشهية.

شرب الماء والابتعاد عن المشروبات السكرية

المشروبات المحلاة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة 26%، لذا يُنصح بتجنبها والاكتفاء بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم، دعم الكلى، والتخلص من السكر الزائد.

السكري داء السكري الوقاية من السكري السكري من النوع الثاني السكر مرض السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

فورد B Max موديل 2014

سوق المستعمل.. فورد B Max كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تدعم تطبيق الصور في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات تلقائياً

بالصور

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد