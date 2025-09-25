احذر .. عدم نظافة الفم قد يؤدي إلى السرطان

لم يعد الاهتمام بصحة الفم والأسنان مقتصرًا على الوقاية من تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، بل أثبتت الأبحاث الحديثة وجود صلة وثيقة بين صحة الفم وعدد من الأمراض الخطيرة وعلى رأسها السرطان، وفي دراسة جديدة نشرتها صحيفة الإندبندنت، تبين أن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ثلاث مرات.

الدراسة

أجرى علماء من كلية الطب بجامعة نيويورك دراسة موسعة على 122 ألف شخص استمرت نحو ثماني سنوات، بهدف تقييم تأثير البكتيريا والفطريات الفموية على احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، وقد حددت الدراسة 27 نوعًا من البكتيريا والفطريات المرتبطة بهذا الخطر، من بينها ثلاثة مسببات رئيسية لأمراض اللثة، و20 نوعًا إضافيًا من البكتيريا، وأربعة أنواع من الفطريات.

عينات فموية

اعتمد الباحثون على بيانات من دراستين كبيرتين في الولايات المتحدة، حيث قام المشاركون بتقديم عينات فموية بعد المضمضة بغسول الفم، ثم جرى تتبع حالات إصابتهم بالسرطان، ومن بين المشاركين، أُصيب 445 شخصاً بسرطان البنكرياس، وتمت مقارنتهم بـ445 شخصاً آخر من مجموعة "الضبط" لم يصابوا بالمرض، وكان متوسط أعمار المشاركين 67 عاماً، يشكل الذكور منهم 53.3%.

نتائج الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن بعض البكتيريا الفموية المسببة لأمراض اللثة، مثل P. gingivalis وE. nodatumوP. micra، ارتبطت بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، كما كشف التحليل عن وجود 13 نوعاً من البكتيريا الفموية مرتبطة بارتفاع احتمالية الإصابة بالمرض، في مقابل 8 أنواع أظهرت دوراً وقائياً.

أما الفطريات، فقد تبين أن نوعاً يُعرف باسم "المبيضات" كان مرتبطاً بشكل خاص بسرطان البنكرياس، وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير بوضوح إلى أن بكتيريا وفطريات الفم تشكل عوامل خطر رئيسية لهذا المرض القاتل.

أهمية الاكتشاف

كتب الدكتور ريتشارد هايز، المشارك في إعداد الدراسة وخبير صحة السكان، في مجلة JAMA Oncology قائلاً: "إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لا يساعد فقط في الوقاية من أمراض اللثة، بل قد يحمي أيضاً من الإصابة بالسرطان"، ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح المجال أمام الأطباء لتحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس في المستقبل، ووضع خطط وقائية أكثر تخصيصاً لهم.

سرطان البنكرياس وأعراضه

يعتبر سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان خطورة، إذ يتميز بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، ويرجع ذلك غالباً إلى اكتشافه في مراحل متأخرة بسبب غموض أعراضه، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً: