أصل الحكاية

وشم الأسنان.. صيحة جمالية جديدة تثير الجدل في الصين

ولاء خنيزي

بين الحين والآخر ، تنتشر العديد من صيحات الموضة والجمال ويتابعها بكثرة العديد من الفتيات والشباب حول العالم، ومن بين هذه الصيحات هي التي شهدتها الصين في الآونة الأخيرة حيث انتشرت موضة غير مألوفة بين الأجيال الشابة، وهي وشم الأسنان، الذي بدأ يلفت الأنظار ويثير الفضول بصفته مزيجاً بين التقنية الحديثة والرغبة في التميز، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في صحيفة جوانجمينج الصينية.

صيحة غريبة 

أشارت الصحيفة الصينية، أن هذه الصيحة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، إلا أنها لا تمس الأسنان الطبيعية مباشرة، بل تعتمد على أسلوب مبتكر في طب الأسنان التجميلي.

تقنية حديثة وسهلة التغيير

يعتمد وشم الأسنان على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج تاج صناعي يوضع فوق السن الطبيعي، ثم يتم نقش الوشم على سطح هذا التاج، وما يميز هذه الموضة أنها قابلة للتغيير بسهولة، بخلاف الوشوم الجلدية الدائمة، حيث يمكن استبدال التاج المزخرف بآخر جديد يحمل تصميماً مختلفاً. 

وسيلة امنه 

وشم الأسنان يعتمد على تاج صناعي غير مؤذي للجلد ولهذا السبب، يرى البعض أنها وسيلة آمنة للتعبير عن الذات أو لمجرد الرغبة في لفت الأنظار والتميز.

خيارات متعددة للتصاميم

تتنوع اختيارات الشباب في تصاميم وشم الأسنان، فمنهم من يفضل الأحرف الأولى من أسماء أحبائهم، وآخرون يختارون أرقاماً يعتبرونها جالبة للحظ، بينما يلجأ البعض إلى عبارات تحفيزية مثل "تحقيق الأهداف" أو "كسب المال".

تقديم الخدمة عبر عيادات الاسنان

 انتشرت هذه الصيحة الجديدة في الصين بل ووصل الأمر إلى أن بعض عيادات الأسنان الكبرى بدأت تقدم هذه الخدمة كمكافأة مجانية عند تركيب التيجان الصناعية، في إشارة إلى تزايد الطلب عليها.

آراء طبية وتحذيرات

ورغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الصيحة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، فإن الأطباء يحذرون من مخاطرها، حيث صرّح أحد أطباء الأسنان في شنغهاي لموقع China.com أن النقش على سطح التيجان قد يؤدي إلى إضعافها ويجعلها أكثر عرضة للتآكل، وهو ما يمثل خطراً على صحة الأسنان على المدى الطويل، وبالتالي فإن وشم الأسنان يبقى خياراً جمالياً ملفتاً، لكنه ليس خياراً صحياً ينصح به المختصون.

