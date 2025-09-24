وظائف شاغرة بالمعهد القومي التابع لوزارة النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة

في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الكوادر الأكاديمية ودعم مجالات البحث والتطوير في قطاع النقل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بهيئة التدريس بالمعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل، في عدد من التخصصات الحيوية المرتبطة بمجالات النقل والاقتصاد.

الوظائف المتاحة

بحسب الإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، تم تخصيص عدد (5) وظائف شاغرة في هيئة التدريس بدرجة مدرس في التخصصات التالية:

هندسة السكة الحديد

هندسة الطرق

اقتصاديات النقل

وأكدت البوابة أن التعيين سيتم ضمن كادر خاص وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

شروط التقديم

وحددت بوابة الوظائف الحكومية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي من خريجي كليات الهندسة أو التجارة أو الاقتصاد من إحدى الجامعات المصرية، أو من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها، على أن يتم معادلة الدرجة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص المطلوب.

أن يكون مصري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة.

إجراء المقابلات الشخصية بين المتقدمين وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا.

يفضل أن يمتلك المتقدم خبرة بحثية وعملية إلى جانب إسهامات علمية مميزة.

استيفاء كافة الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

مرور 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

المستندات المطلوبة

ةطالبت بوابة الوظائف الحكومية المتقدمين بضرورة تقديم المستندات التالية: