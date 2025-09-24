قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
أصل الحكاية

وظائف شاغرة بالمعهد القومي التابع لوزارة النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة

مدرسين| وظائف شاغرة بالمعهد القومي التابع لوزارة النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة
مدرسين| وظائف شاغرة بالمعهد القومي التابع لوزارة النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة
ولاء خنيزي

في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الكوادر الأكاديمية ودعم مجالات البحث والتطوير في قطاع النقل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بهيئة التدريس بالمعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل، في عدد من التخصصات الحيوية المرتبطة بمجالات النقل والاقتصاد.

الوظائف المتاحة

بحسب الإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، تم تخصيص عدد (5) وظائف شاغرة في هيئة التدريس بدرجة مدرس في التخصصات التالية:

  • هندسة السكة الحديد
  • هندسة الطرق
  • اقتصاديات النقل

وأكدت البوابة أن التعيين سيتم ضمن كادر خاص وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

شروط التقديم

وحددت بوابة الوظائف الحكومية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، وهي:

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي من خريجي كليات الهندسة أو التجارة أو الاقتصاد من إحدى الجامعات المصرية، أو من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها، على أن يتم معادلة الدرجة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
  • أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص المطلوب.
  • أن يكون مصري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة.
  • إجراء المقابلات الشخصية بين المتقدمين وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا.
  • يفضل أن يمتلك المتقدم خبرة بحثية وعملية إلى جانب إسهامات علمية مميزة.
  • استيفاء كافة الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
  • مرور 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

المستندات المطلوبة

ةطالبت بوابة الوظائف الحكومية المتقدمين بضرورة تقديم المستندات التالية:

  • صورة من بيان التقديرات.
  • صورة شهادة الماجستير.
  • نسخ من رسالتي الماجستير والدكتوراه.
  • صورة شهادة الميلاد المميكنة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • عدد من الصور الشخصية.
  • الموقف من التجنيد للذكور أو من الخدمة العامة للإناث.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • موافقة جهة العمل الحالية، أو إقرار كتابي بعدم العمل.
  • بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته، موضحًا أسباب إنهاء الخدمة وأية جزاءات.
  • ملخص السيرة الذاتية موضحًا به الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة ما ورد فيها.
المعهد القومي وزارة النقل وظائف فرص عمل وظائف في المعهد القومي للنقل

