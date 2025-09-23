قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
خبير: الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يقودان قاطرة الاقتصاد بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فصل الخريف والاكتئاب.. الأعراض وطرق العلاج

فصل الخريف والاكتئاب.. الأعراض وطرق العلاج
فصل الخريف والاكتئاب.. الأعراض وطرق العلاج
ولاء خنيزي

الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف اختصارًا بـ (SAD)، هو أحد أشكال الاكتئاب الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغير الفصول، يظهر غالبًا مع أواخر الخريف ويستمر خلال فصل الشتاء، حيث تقل ساعات النهار ويضعف التعرض لأشعة الشمس، ويتميز هذا الاضطراب بتغيرات في المزاج والسلوك، مما يجعله حالة نفسية تحتاج إلى الانتباه والعلاج.

اعراض الاضطراب العاطفي الموسمي 

تتعدد الأعراض المرتبطة بالاضطراب العاطفي الموسمي، وقد تختلف في شدتها من شخص إلى آخر. ومن أبرزها:

  • الشعور بالحزن والاكتئاب معظم الوقت.
  • القلق المستمر وتقلبات المزاج.
  • الرغبة في تناول الكربوهيدرات وزيادة الوزن.
  • الخمول والتعب المفرط ونقص الطاقة.
  • مشاعر اليأس وفقدان الثقة بالنفس.
  • صعوبة التركيز والتشتت الذهني.
  • الانزعاج والعصبية الزائدة.
  • الإحساس بثِقَل في الذراعين والساقين.
  • فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة والانسحاب من الحياة الاجتماعية.
  • اضطرابات النوم، غالبًا على شكل نوم مفرط.
  • أفكار سوداوية قد تصل إلى التفكير في الموت أو الانتحار.

أسباب محتملة للاضطراب

لم يحدد الباحثون سببًا قاطعًا وراء الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي، إلا أن هناك عدة نظريات علمية تفسّر حدوثه:

تغير الساعة البيولوجية

قلة ضوء الشمس تؤثر في إيقاع الساعة الداخلية للجسم، مما يسبب اضطرابًا في المزاج والنوم.

اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ

 انخفاض مستوى مادة السيروتونين، المسؤولة عن الشعور بالسعادة، قد يزيد من احتمالية الاكتئاب.

نقص فيتامين د

قلة التعرض للشمس في الشتاء تقلل إنتاج هذا الفيتامين المهم في تنظيم المزاج.

زيادة الميلاتونين

قد يؤدي غياب الضوء الكافي إلى إفراز زائد للميلاتونين، مما يسبب الخمول والنعاس.

الأفكار السلبية

القلق والتوتر المصاحبان لتغير المزاج قد يكونان جزءًا من دائرة مفرغة تزيد من حدة الاكتئاب.

الفئات الأكثر عرضة

يُلاحظ أن هذا الاضطراب أكثر شيوعًا بين الفئة العمرية ما بين 18 و30 عامًا، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، ويزداد احتمال الإصابة إذا كان الشخص:

  • يعاني من اضطرابات مزاجية أخرى مثل الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب.
  • لديه تاريخ عائلي مع أمراض الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية.
  • يعيش في مناطق بعيدة عن خط الاستواء حيث يقل ضوء الشمس خلال الشتاء.

طرق العلاج المتاحة

تتنوع الأساليب العلاجية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي مثل:

العلاج بالضوء

 استخدام أجهزة إضاءة خاصة تحاكي ضوء الشمس، ما يساعد على تحسين المزاج.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

 جلسات علاج بالكلام تهدف إلى تعديل الأفكار السلبية والتعامل مع الأعراض بشكل صحي.

الأدوية المضادة للاكتئاب

قد يصفها الأطباء في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، إما منفردة أو بجانب العلاج بالضوء.

التعرض لأشعة الشمس

قضاء وقت أطول في الهواء الطلق خلال النهار يساهم في تحسين الحالة النفسية.

مكملات فيتامين د

 يمكن أن تساعد في تعويض النقص الناتج عن قلة التعرض للشمس، لكن يجب تناولها باستشارة الطبيب.

الاكتئاب الخريف الشتاء الاضطراب العاطفي الموسمي الاضطراب العاطفي اكتئاب الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

جيب رانجلر

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

فولكس فاجن

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد