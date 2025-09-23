فصل الخريف والاكتئاب.. الأعراض وطرق العلاج

الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف اختصارًا بـ (SAD)، هو أحد أشكال الاكتئاب الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغير الفصول، يظهر غالبًا مع أواخر الخريف ويستمر خلال فصل الشتاء، حيث تقل ساعات النهار ويضعف التعرض لأشعة الشمس، ويتميز هذا الاضطراب بتغيرات في المزاج والسلوك، مما يجعله حالة نفسية تحتاج إلى الانتباه والعلاج.

اعراض الاضطراب العاطفي الموسمي

تتعدد الأعراض المرتبطة بالاضطراب العاطفي الموسمي، وقد تختلف في شدتها من شخص إلى آخر. ومن أبرزها:

الشعور بالحزن والاكتئاب معظم الوقت.

القلق المستمر وتقلبات المزاج.

الرغبة في تناول الكربوهيدرات وزيادة الوزن.

الخمول والتعب المفرط ونقص الطاقة.

مشاعر اليأس وفقدان الثقة بالنفس.

صعوبة التركيز والتشتت الذهني.

الانزعاج والعصبية الزائدة.

الإحساس بثِقَل في الذراعين والساقين.

فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة والانسحاب من الحياة الاجتماعية.

اضطرابات النوم، غالبًا على شكل نوم مفرط.

أفكار سوداوية قد تصل إلى التفكير في الموت أو الانتحار.

أسباب محتملة للاضطراب

لم يحدد الباحثون سببًا قاطعًا وراء الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي، إلا أن هناك عدة نظريات علمية تفسّر حدوثه:

تغير الساعة البيولوجية

قلة ضوء الشمس تؤثر في إيقاع الساعة الداخلية للجسم، مما يسبب اضطرابًا في المزاج والنوم.

اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ

انخفاض مستوى مادة السيروتونين، المسؤولة عن الشعور بالسعادة، قد يزيد من احتمالية الاكتئاب.

نقص فيتامين د

قلة التعرض للشمس في الشتاء تقلل إنتاج هذا الفيتامين المهم في تنظيم المزاج.

زيادة الميلاتونين

قد يؤدي غياب الضوء الكافي إلى إفراز زائد للميلاتونين، مما يسبب الخمول والنعاس.

الأفكار السلبية

القلق والتوتر المصاحبان لتغير المزاج قد يكونان جزءًا من دائرة مفرغة تزيد من حدة الاكتئاب.

الفئات الأكثر عرضة

يُلاحظ أن هذا الاضطراب أكثر شيوعًا بين الفئة العمرية ما بين 18 و30 عامًا، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، ويزداد احتمال الإصابة إذا كان الشخص:

يعاني من اضطرابات مزاجية أخرى مثل الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب.

لديه تاريخ عائلي مع أمراض الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية.

يعيش في مناطق بعيدة عن خط الاستواء حيث يقل ضوء الشمس خلال الشتاء.

طرق العلاج المتاحة

تتنوع الأساليب العلاجية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي مثل:

العلاج بالضوء

استخدام أجهزة إضاءة خاصة تحاكي ضوء الشمس، ما يساعد على تحسين المزاج.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

جلسات علاج بالكلام تهدف إلى تعديل الأفكار السلبية والتعامل مع الأعراض بشكل صحي.

الأدوية المضادة للاكتئاب

قد يصفها الأطباء في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، إما منفردة أو بجانب العلاج بالضوء.

التعرض لأشعة الشمس

قضاء وقت أطول في الهواء الطلق خلال النهار يساهم في تحسين الحالة النفسية.

مكملات فيتامين د

يمكن أن تساعد في تعويض النقص الناتج عن قلة التعرض للشمس، لكن يجب تناولها باستشارة الطبيب.