أجواء الخريف.. طقس اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

تغلب اليوم الأجواء الخريفية المعتدلة صباحًا على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس معتدل الحرارة صباحًا وليلًا، مع وجود فرص لسقوط امطار خفيفة على مناطق متفرقة خلال فترات متقطعة على مدار اليوم، وفي السطور التالية سنرصد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

الظواهر الجوية

أشار البيان إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وفيما يخص الشبورة المائية فقد اوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية في الفترة من (4 صباحًا وحتى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط للرياح على فترات متقطعة

أما عن نشاط الرياح فقد جاء في البيان انه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر

حركة الملاحة في البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما حركة الملاحة في البحر الأحمر فستكون معتدلة وبارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

سيكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

اما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 فقد جاءت كالتالي: