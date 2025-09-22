قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسلوك غريب.. مرور جسم فضائي غامض عبر النظام الشمسي| شاهد بالصور

ولاء خنيزي

 رصد علماء الفلك جسمًا فضائيًا جديدًا يحمل اسم 3I/ATLAS أثناء عبوره نظامنا الشمسي، حيث أظهر هذا الجسم سلوكًا غير مسبوق لم يلحظ في أي كويكب آخر، ما يعزز الفرضية بأنه من أصل خارجي، وذلك وفقًا لما نشره موقع (ديلي ميل) البريطانية.

صور جديدة قبل الاكتشاف الرسمي

أعلن فريق من جامعة ولاية ميشيجان عن اكتشاف صور أرشيفية للجسم الغامض التُقطت قبل أشهر من رصده رسميًا في يوليو 2025. هذه الصور جاءت من القمر الصناعي TESS التابع لناسا، والذي صُمم بالأساس لرصد الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية. 

 وبالعودة إلى بيانات الفترة بين 7 مايو و2 يونيو، تم العثور على لقطات للجسم وهو يمر عبر السماء، مضيئًا أكثر مما توقع العلماء.

 

سلوك فريد في إطلاق الغازات

عادةً ما تبدأ الكويكبات أو المذنبات في إطلاق الغازات مثل بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، وأملاح الأمونيا عند اقترابها من الشمس وذوبان سطحها الجليدي. غير أن 3I/ATLAS بدأ في إطلاق الغازات وهو على بعد يساوي ستة أضعاف المسافة بين الأرض والشمس، وهو أمر نادر الحدوث. ويرى الباحثون أن هذا يشير إلى تركيب فريد يحتوي على جزيئات متطايرة مثل أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز عديم الرائحة يتشكل عادةً من عمليات احتراق الخشب أو الوقود الأحفوري على الأرض.

نافذة على أنظمة شمسية أخرى

توضح أدين فاينشتاين، الأستاذة المساعدة في الفيزياء والفلك بجامعة ميشيجان، أن دراسة هذا الجسم تمنح العلماء فرصة استثنائية لفهم طبيعة الأنظمة الشمسية الأخرى عن قرب، من دون الحاجة إلى إرسال بعثات فضائية إليها. وأضافت أن المسار الذي اتخذه الكويكب مر بالقرب من مدارات كواكب مجموعتنا الشمسية، وهو ما ساعد الباحثين على تتبعه ورصد نشاطه المبكر في إطلاق الغازات.

التتبع بكل دقة

وكان الفريق قد لاحظ أن مدار 3I/ATLAS مرّ بالقرب من مدارات كواكب نظامنا الشمسي، الأمر الذي أتاح للباحثين إمكانية تتبعه بدقة، وكشفت الصور الحديثة أن الجسم ظهر أكثر إشعاعًا مما كان متوقعًا، ما يدل على أنه كان يطلق الغازات في الفضاء منذ أشهر عدة قبل رصده رسميًا."

جسم فضائي جسم فضائي غامض النظام الشمسي كويكب الأرض الشمس

