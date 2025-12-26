قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
تعرف على رسوم تصحيح قيود المواليد والوفيات طبقا للقانون

أميرة خلف

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الرسوم المقررة قانونا لتصحيح قيود الأحوال المدنية، بما فيها قيود المواليد والوفيات . 

طبقا لنص المادة 46 من القانون على أنه: “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه”.

وفي حالة تعددهم، يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين.

وطبقا للقانون، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

