استخراج بدل فاقد بطاقة الشخصية في نفس اليوم.. الطريقة والرسوم

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية ، وذلك في حالات ضياع بطاقة الرقم القومي أو كسرها أو تعرضها للإتلاف، حيث تضطر لـ استخراج بدل فاقد للبطاقة ويمكنك القيام بذلك أونلاين ضمن خدمات وزارة الداخلية الإليكترونية .

هل يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم؟

نعم، يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

وتتضمن الخطوات تقديم محضر فقد، ملء استمارة بيانات إلكترونية أو ورقية، سداد رسوم (قد تصل لـ 315 جنيهًا للخدمة المستعجلة)، وإتمام التصوير في السجل المدني، مع توفر خيار استلام من المنزل بتكلفة أعلى.



استخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أونلاين

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد

في حالة ضياع البطاقة الشخصية والرغبة في استخراج بدل فاقد للبطاقة، عليك اتباع الخطوات التالية :

التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.

توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.