سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا بخصوص انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة المشروعات للكوادر الشابة بوزارة الموارد المائية والري بالجامعة الأمريكية، والذى يهدف لتأهيل عدد (٣١) من المهندسين والإداريين من الكوادر الشابة بالوزارة .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا التدريب يأتي تماشياً مع خطة الوزارة الاستراتيجية ومنظومة الجيل الثاني للمياه 2.0، والتي تهدف لبناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها في المجالات الفنية والإدارية الحديثة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بالوزارة .

وأضاف وزير الري أن هذا البرنامج يُعد خطوة عملية لتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على قيادة منظومة المياه المصرية فى المستقبل، وفقاً لرؤية "الجيل الثاني"، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .

رفع الكفاءات الفنية والإدارية للكوادر الشابة

ويهدف البرنامج لرفع الكفاءات الفنية والإدارية للكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات المائية، وتطوير المهارات القيادية والتخطيطية للمشاركين، تمهيداً للعمل والإشراف على المشروعات القائمة والمستقبلية بالوزارة، كما يسعى لتحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال محتوى تدريبي متطور، مما يضمن أقصى استفادة للمشاركين.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على إعداد منظومة تدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، مع مراعاة تحقيق التوازن في تمثيل القطاعات المختلفة بالوزارة، وضمان مشاركة واسعة من جميع الهيئات التابعة للوزارة .

جدير بالذكر أنه تم تصميم هذا البرنامج ليشمل ثماني وحدات تدريبية تتضمن مجالات حيوية مثل: تخطيط الجدول الزمني وتحليل القيمة المكتسبة، وإدارة العقود والمشتريات، وكتابة التقارير الفنية، وإدارة المخاطر والتغيير، إلى جانب الدراسات المالية للمشروعات ودراسات حالة تطبيقية.