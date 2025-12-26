قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
أخبار البلد

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا بخصوص انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة المشروعات للكوادر الشابة بوزارة الموارد المائية والري بالجامعة الأمريكية، والذى يهدف لتأهيل عدد (٣١) من المهندسين والإداريين من الكوادر الشابة بالوزارة .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا التدريب يأتي تماشياً مع خطة الوزارة الاستراتيجية ومنظومة الجيل الثاني للمياه 2.0، والتي تهدف لبناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها في المجالات الفنية والإدارية الحديثة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بالوزارة .

وأضاف وزير الري أن هذا البرنامج يُعد خطوة عملية لتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على قيادة منظومة المياه المصرية فى المستقبل، وفقاً لرؤية "الجيل الثاني"، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .

رفع الكفاءات الفنية والإدارية للكوادر الشابة

ويهدف البرنامج لرفع الكفاءات الفنية والإدارية للكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات المائية، وتطوير المهارات القيادية والتخطيطية للمشاركين، تمهيداً للعمل والإشراف على المشروعات القائمة والمستقبلية بالوزارة، كما يسعى لتحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال محتوى تدريبي متطور، مما يضمن أقصى استفادة للمشاركين.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على إعداد منظومة تدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، مع مراعاة تحقيق التوازن في تمثيل القطاعات المختلفة بالوزارة، وضمان مشاركة واسعة من جميع الهيئات التابعة للوزارة .

جدير بالذكر أنه تم تصميم هذا البرنامج ليشمل ثماني وحدات تدريبية تتضمن مجالات حيوية مثل: تخطيط الجدول الزمني وتحليل القيمة المكتسبة، وإدارة العقود والمشتريات، وكتابة التقارير الفنية، وإدارة المخاطر والتغيير، إلى جانب الدراسات المالية للمشروعات ودراسات حالة تطبيقية.

الدكتور هاني منظومة الجيل الثاني للمياه 20 بناء قدرات الكوادر البشرية تطوير الكوادر البشرية الجدول الزمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

ضرورة وقائية وليست علاجية.. أهمية الزيارة المبكرة لطبيب الأسنان

صورة ارشيفية

تغييرات متوقعة في تشكيل المنتخب أمام جنوب إفريقيا

صورة ارشيفية

طقس شديد البرودة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد