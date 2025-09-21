قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
«سك على ولادك».. تحذير من استخدام الأطفال محادثات الذكاء الاصطناعي

عبد الفتاح تركي

أكدت منظمة كومون سينس ميديا، المعنية بتقديم المشورة للآباء والعاملين في المدارس لضمان الاستخدام الآمن للأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، أن خدمات منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيميني أيه.آي من شركة جوجل غير مناسبة للأطفال رغم إضافة بعض خصائص الحماية مؤخرًا.

جيميني والأطفال

وتقول المنظمة إن منصة جيميني تشكل “خطرًا كبيرًا” على الأطفال، بعد اكتشاف ما وصفته بـ”عيوب جوهرية في التصميم ونقص في إجراءات السلامة المناسبة لأعمارهم فيها.

ميزات جيميني

وأفادت منظمة “كومون سينس” بأن “كلا من جيميني تحت سن 13 عامًا وجيميني المزودة بحماية المراهقين تبدو وكأنهما نسختين للبالغين من جيميني مع بعض خصائص السلامة الإضافية، وليستا منصات مصممة خصيصا للأطفال”.

ووجدت منظمة “كومون سينس” أن جيميني “تعامل جميع الأطفال أو المراهقين على قدم المساواة على الرغم من الاختلافات الكبيرة في درجة النمو، متجاهلة أن المستخدمين الأصغر سنا يحتاجون إلى إرشادات ومعلومات مختلفة عن المستخدمين الأكبر سنا”.

جيميني

وحذرت المنظمة من أن “مرشحات جيميني توفر بعض الحماية، إلا أنها لا تزال تعرض الأطفال لمواد غير لائقة، وتفشل في تمييز أعراض الصحة النفسية الخطيرة”، واصفةً جيميني بأنها “أول منصة دردشة رئيسية يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصممة للاستخدام من قِبل الأطفال دون سن 13 عامًا”.

وفي سياق تحذيرات أخرى صدرت مؤخرا حول منصات دردشة أخرى تجيب على الاستفسارات بتعليقات قد يتم تفسيرها على أنها تشجع على إيذاء النفس، بل وحتى على الانتحار، قالت منظمة “كومون سينس” إنها وجدت أن جيميني تقدم “نصائح غير آمنة للصحة النفسية"، وفق دي بي إيه.

إلى جانب تقديم نصائح خطيرة، سمحت جيميني بسهولة بتداول “مواد غير لائقة وغير آمنة غير مقبولة للأطفال”، وفقًا لمنظمة “كومون سينس”، بما في ذلك إشارات إلى الكحوليات والمخدرات والجنس.

الاستخدام المفرط للهاتف الذكي يهدد طفلك بالإدمان

من ناحية أخرى حذر المعهد الاتحادي للصحة العامة بألمانيا من خطورة الاستخدام المفرط للهاتف الذكي لدى الأطفال والمراهقين؛ حيث أنه يرفع خطر الإصابة بإدمان الهاتف الذكي.

كيف تتخلص من إدمان الهاتف تدريجيا لتصبح شخصا منتجا؟

علامات تحذيرية

وأوضح المعهد أنه ينبغي للوالدين الانتباه إلى العلامات التحذيرية الآتية:

- الانفعال عندما لا يتمكن الطفل من الوصول إلى هاتفه الذكي

- الانشغال الدائم بالألعاب أو شبكات التواصل الاجتماعي المفضلة

- عدم القدرة على استخدام وسائل إعلام أقل

- إهمال الدراسة والهوايات والتواصل الاجتماعي والنظافة الشخصية

- المعاناة من الصداع أو آلام الظهر أو قلة النوم

تدابير لمواجهة إدمان الهواتف الذكية

ولمواجهة خطر الإدمان، ينبغي للوالدين وضع قواعد لاستخدام الهاتف الذكي، مثل تحديد أوقات لا يجوز فيها استخدام الهاتف الذكي مثل أوقات الوجبات أو عند الزيارة أو قبل النوم.

إدمان الهاتف

كما ينبغي للوالدين ملء وقت فراغ الطفل بالأنشطة؛ حيث سيجعل هذا وقت الطفل بعيدا عن الهاتف الذكي أكثر متعة وأقل طولا ومللا.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تقليل استخدام الطفل للهاتف الذكي، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي.

