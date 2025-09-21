تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

الدوري الهولندي .. أوقف ألكمار انطلاقة ضيفه فينورد روتردام المثالية في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل معه 3/3، مساء الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة، التي أقيمت اليوم عن تعادل أيندهوفن مع ضيفه أياكس أمستردام 2/2، بينما فاز جو أهيد إيجلز على مضيفه زفوله 2/صفر، وتغلب هيرنفين 3/2 على ضيفه نيميجين.

الدوري الهولندي

وبادر رو زانجيلو دال بالتسجيل لألكمار في الدقيقة 24، لكن سيم ستين منح التعادل لفينورد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وأعاد دينسو كاسيوس التقدم لألكمار مجددًا، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، غير أن جوردان بوس أدرك التعادل سريعا لفينورد في الدقيقة 56.

ألكمار ضد فينورد روتردام

وتواصلت الإثارة في اللقاء بعدما أحرز أنيس حاج موسى الهدف الثالث لفينورد في الدقيقة 78، لكن ميكس ميردينك أحرز هدف التعادل لألكمار في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

كان فينورد لعب بعشرة لاعبين بدءًا من الدقيقة 90 عقب طرد لاعبه أنيل أحمدهودجيتش.

ورغم التعادل، بقي فينورد، الذي فاز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة، في الصدارة برصيد 16 نقطة، فيما رفع ألكمار رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وفرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على كلاسيكو كرة القدم الهولندية بين أيندهوفن ومنافسه التقليدي أياكس أمستردام، في وقت سابق اليوم.

وتقدم أيندهوفن مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق اسماعيل صيباري، غير أن كينيث تايلور أحرز هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وأعاد ياريك جاسيوروسكي التقدم لأيندهوفن بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، لكن سرعان ما تعادل أوسكار جلوخ لأياكس في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، رفع أيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد أياكس إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

واقتنص جو أهيد إيجلز فوزًا مثيرًا من ملعب زفوله 2/صفر.

وتعرض زفوله إلى صدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه جاميرو مونتيرو عقب مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وانتظر جو أهيد حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة لتسجيل هدف التقدم بواسطة، ميلان سميث، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد جو أهيد إيجلز إلى تسع نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد زفوله عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.