الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile

إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب وفاركو:

  • منع محمود محمد حنفي مدير إداري فريق فاركو من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة.
  • أنذار ياسين محمد عبد القادر الملاح لاعب فريق فاركو وتوقيع عقوبه عليه بتحمل تكلفة الإصلاح وذلك بسبب إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي.

مباراة الجونة وبتروجت :

  • إيقاف نور السيد محمد مصلحي، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وغزل المحلة :

  • إيقاف رشاد أبن صلاح الدين العرفاوي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
  • توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.
  • توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارات الحكم بالإشارة أو بالقول.

مباراة الإسماعيلي والزمالك :

  • إيقاف نادر فرج محمد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.
  • إيقاف محمود بن الطايك، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • إيقاف خوان الفينا ، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت وإنبي:

  • إيقاف حسام حسن عبد البديع، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية:

  • إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وزد أف سي:

  • إيقاف أحمد سامي سعد، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • منع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد أف سي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة.

مباراة سموحة وحرس الحدود :

  • إيقاف سامادو أتيدجيكو، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.


 

