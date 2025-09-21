تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أنه جرى تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز،

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على “فيس بوك”: «بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن؛ تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لتُقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر، وفي المقابل تم تأجيل موعد مباراة إنبي وزد لتُقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر»،

وأضاف: «يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب»،

وتابع: «ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر».

واستطرد: «ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية».