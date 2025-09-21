قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
حسن العمدة

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أروس فيشر ابرز الاسماء المرشحة لتدريب الأهلي ولكن مرحلة المفاوضات معه في مراحل متفاوتة بسبب انقسام لجنة التخطيط على التعاقد معه، ولكن الآن فيشر يبتعد عن الأهلي

وأضاف: أما الثاني هو رامون دياز فهناك ترحيب من النادي الأهلي في التعاقد معه ولكن الأهلي لم يفاوض دياز حتى هذه اللحظة خوفا من المبالغة في طلباته المالية، وفيتوريا من الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي ولكن المدرب طلب مهلة للتفكير وقد يبتعد عن حسابات الأهلي

وتابع: كارلوس كيروش من الأسماء التي تلقى قبولا كبيرا في النادي الأهلي، وكارلوس كيروش منفتح على تدريب الأهلي ولكن عقب مباراتي عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وطالب مسؤولي الأهلي بمنحه مهلة لحين الانتهاء من المباراتين، وحال تأجيل الأهلي ملف المدير الفني الجديد إلى شهر نوفمبر المقبل، سيكون بنسبة كبيرة للغاية كارلوس كيروش مدربا للنادي الأهلي .

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: الهولندي فان بوميل من الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي ولكن طلباته المالية تقف عائقا أمام النادي الأهلي، ولكن هو رغبته استمرار تدريبه في أوروبا.

كريم رمزي خوسيه ريبيرو الأهلي تدريب الأهلي لجنة التخطيط فيشر النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأنبا دوماديوس

تدشين مذابح ورسامة قمص جديد بإيبارشية 6 أكتوبر

مها هلالى

الإحتواء الشاملة تختار مستشارة وزيرة التضامن كإحدى الشخصيات الملهمة عالميا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد