مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"مع أم ضد التعاقد مع فيشر مديرا فنيا للأهلي".

ينال روي فيتوريا اهتماماً خاصاً من إدارة الأهلي نظراً لسيرته الذاتية المميزة وخبراته السابقة في المنطقة العربية؛ حيث قاد فريق النصر السعودي كما أشرف على تدريب منتخب مصر لفترة ليست بالقصيرة. استقصى الرئيس التنفيذي للنادي وآخرون آراء اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم العمل تحت قيادته في منتخب مصر، في محاولة لفهم مدى توافق توجهات المدرب مع طموحات الفريق داخل المستطيل الأخضر.

أبدى فيتوريا تحفظات واضحة حول قيادة الأهلي، مفضلاً العمل في أحد أندية أوروبا، وهو ما يجعل مفاوضات النادي الأحمر في موقف حرج يتطلب إقناعاً كبيراً.



تسعى إدارة الأهلي الآن لاحتواء رغبة المدرب البرتغالي وإقناعه بالانضمام إلى الفريق، متطلعة إلى إنهاء ملف قيادة الفريق بأسرع وقت ممكن لتثبيت الفريق فنيًا، لا سيما وأن المنافسات الكبيرة في انتظارهم. في حالة استمر عدم تحمس فيتوريا، سيكون من الضروري البحث عن بدائل أخرى تناسب تطلعات القلعة الحمراء وتتماشى مع الطموحات المستقبلية.

وفجّر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات تعديل عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كريم خلال تصريحاته في برنامج «كورة كل يوم» على قناة «الحياة»، إن اللاعب طلب من إدارة الأهلي الحصول على راتب سنوي قدره 100 مليون جنيه، وذلك لرغبته في التساوي مع زميله أحمد مصطفى «زيزو».

وأوضح أن مسؤولي النادي الأهلي أبلغوا إمام عاشور بأن زيزو لا يتقاضى هذا الرقم، وأن المبلغ الذي يطلبه يُعد مبالغًا فيه بدرجة كبيرة.