كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مسجد الإمام علي بن أبي طالب لـ 8 أشخاص و18مصاباً
الدنيا دار حرث.. خطيب المسجد النبوي: ميدان للتنافس في الطاعة وفعل الخيرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

في خطوة تعكس حالة التركيز الفني والاستعداد الجاد يضع حسام حسن لمساته الأخيرة على تشكيل منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا حيث يسعى المدير الفني للفراعنة إلى تحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية في مباراة تحمل أهمية كبيرة ضمن مشوار المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تغييرات منتظرة في التشكيل وطريقة اللعب

وتشير التوقعات إلى عودة أحمد سيد "زيزو" للتواجد في التشكيل الأساسي مع إجراء تعديلات على الخط الدفاعي في ظل حالة من الحيرة لدى الجهاز الفني بشأن مركز الظهير الأيمن خاصة في ظل الرغبة في الحد من خطورة الهجمات السريعة لمنتخب جنوب إفريقيا.

وعلى المستوى الهجومي يواصل حسام حسن نهجه القائم على تنشيط الشق الأمامي بعدما أثمرت التغييرات الهجومية في مباريات سابقة وعلى رأسها الدفع بزيزو وإبراهيم عادل عن زيادة الفاعلية الهجومية وصناعة الفرص.

تغيير الخطة إلى 3-4-3

وقبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة استقر المدير الفني لمنتخب مصر على تعديل طريقة اللعب حيث قرر خوض اللقاء بأسلوب 3-4-3 بدلاً من 4-3-3 التي اعتمد عليها أمام زيمبابوي.

ومنح حسام حسن تعليمات خاصة لمحمد هاني بضرورة مساندة قلبي الدفاع مع السماح لمحمد حمدي بالتقدم هجوميًا في الجبهة اليسرى خلف محمود حسن تريزيجيه على أن يتم الالتزام بالعودة السريعة للتغطية الدفاعية عند فقدان الكرة.

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب الرؤية الفنية التي استقر عليها الجهاز الفني، من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

ويأمل الجهاز الفني أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفراعنة في صدارة المجموعة والمضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة 

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة 

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

حسام حسن منتخب مصر تشكيل منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية أحمد سيد زيزو

