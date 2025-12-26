قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المضاد الحيوي أضراره أكثر من فوائده.. رسالة عاجلة للمواطنين

البهى عمرو

يلجأ الكثير من المواطنين لتناول المضاد الحيوي بدلا من الحصول على الأدوية العادية للقضاء على الأمراض التنفسية، وبعد ذلك تحدث مشكلات في المناعة، وتكوين بكتيريا ضارة، ولذلك على الجميع الحذر من هذا الأمر، والعلم أن تناول المضاد الحيوي دون استشارة طبيب تكون أضراره أكثر من فوائده.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، أن ما تم تداوله حول تصريحه بشأن منع استخدام المضادات الحيوية في حالات التهابات الجهاز التنفسي ليس دقيقًا، موضحًا أن المقصود هو أنه لا يُوصى باستخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف أن هناك أنواعًا من العدوى، مثل العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية، ففي حالة الأمراض البكتيرية، يتم استخدام المضادات الحيوية كجزء من العلاج، ويعتمد وصف المضاد الحيوي على تقرير الطبيب الذي يقوم بتشخيص الحالة بشكل دقيق.

80% من الأمراض المنتشرة حاليًا أمراض تنفسية

 

ولفت إلى أن 80% من الأمراض المنتشرة حاليًا أمراض تنفسية وليست بكتيرية، وأن المقصود من منع المضاد الحيوي هو تحذير عالمي، وتحذير من وزارة الصحة، بسبب فرط استخدام المضاد الحيوي دون سبب من قبل بعض المواطنين.

وأشار إلى أن 80% من الأمراض التي تظهر في الشتاء تكون عدوى فيروسية مثل البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي، وهذه الأمراض لا تُعالج بالمضاد الحيوي، لأن تناول المضاد الحيوي يتسبب في ضعف المناعة.

ضعف المناعة ويقتل البكتيريا النافعة ويساعد على نمو البكتيريا الضارة

 

وحذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، من استخدام المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، موضحًا أن هناك حالات تصاب بأمراض تنفسية وتحصل على المضاد الحيوي وبعد ذلك تنتج مشكلات لهذا الشخص.  

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول المضاد الحيوي يجب أن يكون بأمر من الطبيب، لأنه يتسبب في ضعف المناعة، ويقتل البكتيريا النافعة، ويساعد على نمو البكتيريا الضارة، وأن الشخص من الممكن بعد ذلك قد يتناول المضاد الحيوي ولا يأتي بنتيجة جديدة.

وأوضح أنه يناشد المواطنين بالتحلي بالصبر عند التعامل مع حالات الأمراض التنفسية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر ترغب في علاج الطفل المريض بسرعة، لذلك تلجأ إلى استخدام المضادات الحيوية، رغم أن هذا قد لا يكون الخيار الصحيح.

وأكد أن استخدام المضاد الحيوي بشكل عشوائي يمكن أن يسبب مشاكل، بينما التوقف عن إعطائه للطفل يتيح لجهاز المناعة الفرصة لمواجهة الفيروس بشكل طبيعي.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المضاد الحيوي يمكن أن يكون حلاً سريعاً لعلاج التهابات الحلق والجهاز التنفسي، ولكن من الضروري استخدامه تحت إشراف طبي  متخصص.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن  المضاد الحيوي إذا تم الحصول عليه دون استشارة طبيب يكون به مشكلات، لأن المضاد الحيوي يكون لمدة وبكميات معينة، وأن كل حالة يكون لها العلاج الخاص بها.

وأوضح أن المضاد الحيوي لا يستخدم لعلاج العدوى الفيروسية التنفسية، وأن نسب عالية من الفيروسات تقلل مناعة الأشخاص، ولذلك على الأشخاص التفرقة بين العدوى البكتيرية والأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن تناول المضاد الحيوي يكون لمدة 6 أيام، أو 10 أيام، لكن هذا الأمر يكون وفق تشخيص الطبيب للحالة المرضية الموجودة أمامه.

