قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف محمد شوقي مدرب زد 3 مباريات وتغريمه ماليا.. تفاصيل

محمد شوقي
محمد شوقي
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بيانا بـ عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، طبقًا للائحة مسابقة دوري نايل والمخالفات والعقوبات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “زد إف سي” محمد شوقي خلال مواجهته أمام بيراميدز.
 

وجاءت عقوبات مباراة بيراميدز وزد كالتالي:

  • إيقاف لاعب نادي بيراميدز أحمد سامي مباراة واحدة؛ بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة زد، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه.
  • منع المدير الفني لنادي زد، محمد شوقي، من مرافقة الفريق 3 مباريات مع توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه؛ بسبب التلفظ على الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة، والقيام بحركات غير مهذبة.

جدير بالذكر أن محمد شوقي اعترض على حكم مباراة زد وبيراميدز محمد معروف؛ بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي كان لها أثر في تغيير مسار المباراة وفوز نادي بيراميدز.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري زد إف سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

مساعدات مالية

الإفتاء: الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على مساعدات من الدولة حرام شرعا

شهر ربيع الآخر

الاثنين أم الثلاثاء .. دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجرية

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها.. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

بالصور

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد