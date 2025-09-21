إيقاف محمد شوقي مدرب زد 3 مباريات وتغريمه ماليا.. تفاصيل

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بيانا بـ عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، طبقًا للائحة مسابقة دوري نايل والمخالفات والعقوبات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “زد إف سي” محمد شوقي خلال مواجهته أمام بيراميدز.



وجاءت عقوبات مباراة بيراميدز وزد كالتالي:

إيقاف لاعب نادي بيراميدز أحمد سامي مباراة واحدة؛ بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة زد، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه.

منع المدير الفني لنادي زد، محمد شوقي، من مرافقة الفريق 3 مباريات مع توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه؛ بسبب التلفظ على الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة، والقيام بحركات غير مهذبة.

جدير بالذكر أن محمد شوقي اعترض على حكم مباراة زد وبيراميدز محمد معروف؛ بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي كان لها أثر في تغيير مسار المباراة وفوز نادي بيراميدز.