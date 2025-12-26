بعد تجاوزه الـ 6 آلاف.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحرص الكثيرون من محبي الذهب “ المعدن الأصفر ” على رصد تحركات الأسعار بشكل يومي، بهدف تحديد أنسب الأوقات للشراء أو الادخار، الأمر الذي يؤكد استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق.

وبعد تجاوز عيار 21 سعر الـ 6 آلاف جنيها ، والذي يعتبر الأكثر مبيعا بين المواطنين ، يتطلع الكثيرون إلى ضرورة معرفة ما سيؤول إليه خلال الفترة القادمة انخفاض أم ارتفاع ، نستعرض آراء أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار الذهب تتأثر محليًا بحركة الأسعار في الأسواق العالمية.

زيادة الطلب العالمي تدفع أسعار الذهب لمواصلة الصعود

وعن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، أفادت “ الكسان “ في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" أنه سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باتجاه عدد من الدول إلى زيادة احتياطياتها من الذهب،باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يعزز الطلب العالمي عليه ويدعم استمرار صعود أسعاره، كأداة لحفظ القيمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب المتداولة داخل محلات الصاغة في مصر دون احتساب قيمة المصنعية

الذهب عيار 24
 سعر البيع 6830 جنيه – سعر الشراء 6805 جنيه
 

الذهب عيار 22
سعر البيع 6260 جنيه – سعر الشراء 6240 جنيه
 

الذهب عيار 21
سعر البيع 5975 جنيه – سعر الشراء 5955 جنيه
 

الذهب عيار 18
سعر البيع 5120 جنيه – سعر الشراء 5105 جنيه
 

الذهب عيار 14
 سعر البيع 3985 جنيه – سعر الشراء 3970 جنيه

الذهب عيار 12
 سعر البيع 3415 جنيه – سعر الشراء 3405 جنيه

