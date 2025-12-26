الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إعلان البنك المركزي المصري، الصادر عن لجنة السياسة النقدية، بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، يعكس استمرار النهج المدروس للسياسة النقدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن هذا القرار لا يُعد الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للبنك المركزي اتخاذ قرارات متتالية بخفض أسعار الفائدة على مدار خمسة اجتماعات سابقة، بإجمالي تخفيض بلغ 7.25%، وهي النسبة الأكبر خلال العام، بما يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن المستهدف الرئيسي للسلطات النقدية في مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، هو مجابهة معدلات التضخم والسيطرة عليها وإبقاؤها عند مستويات مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي، وتقليل تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلًا عن دعم بيئة الأعمال وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس قدرة السياسة النقدية المصرية على التفاعل المرن مع المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، تمهيدًا لمرحلة أكثر استدامة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.