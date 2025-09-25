موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة

مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، يبدأ اعتباراً من غدًا الجمعة 26 سبتمبر 2025 تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والتجارية والمطاعم والمقاهي والمولات، وذلك وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق، ويترقب عدد كبير من المواطنين معرفة تفاصيل الأنشطة المستثناة من هذا القرار، والمواعيد التي سيتم الالتزام بها بدءاً من اليوم التالي لانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

تنص المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية على أن فترة الصيف تمتد من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 من كل عام، ليبدأ العمل مباشرة بالمواعيد الشتوية اعتباراً من الجمعة 26 سبتمبر 2025.

موعد الغلق في التوقيت الشتوي

بموجب القرار الوزاري، تُغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم في العاشرة مساءً خلال فترة الشتاء، مع التشديد على الالتزام بتلك المواعيد في مختلف المحافظات.

الأنشطة المستثناة من الغلق

رغم تحديد العاشرة مساءً موعداً رسمياً لإغلاق المحال، فإن القرار استثنى عدداً من الأنشطة الحيوية التي تستمر في العمل بعد هذا الموعد، ومن أبرزها:

خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات، حيث تستمر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة.

الورش على الطرق، ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين.

محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز والأفران.

مواعيد الأنشطة الليلية

راعى القرار طبيعة بعض الأنشطة الليلية، فسمح باستمرار عمل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، وكذلك الصيدليات، لما لهذه الأنشطة من أهمية في تلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

استثناءات المحافظات الساحلية

أعطى القرار الحق لوزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح المحافظين، في تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية، بما يتناسب مع طبيعتها وظروفها الخاصة.

حملات ميدانية لمتابعة التنفيذ

شددت وزارة التنمية المحلية على جميع المحافظات بضرورة تنظيم حملات ميدانية للتوعية بالمواعيد الشتوية الجديدة، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بتلك المواعيد الرسمية، وذلك عقب انتهاء فترة العمل بالمواعيد الصيفية.