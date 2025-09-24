خلاف أسري ينتهي بمأساة مروعة في العامرية.. تفاصيل التقرير الطبي

شهدت منطقة مساكن مبارك بالعامرية أول غرب الإسكندرية جريمة بشعة بعدما أقدم أب على قتل ابنته الكبرى طعنًا ، والشروع في قتل شقيقتها الصغرى، ثم حاول التخلص من حياته بذات الأداة، ليلقى مصرعه لاحقًا داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

تلقى ضباط قسم شرطة العامرية أول بلاغًا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بالمنطقة، حيث تبين أن المتهم ويدعى أحمد.ع.م، عامل، قد اعتدى على ابنتيه باستخدام سلاح أبيض بعد خلافات أسرية طويلة مع زوجته.

مشاكل زوجية

كشفت التحقيقات أن الأب ترك منزل الزوجية منذ أغسطس 2024 إثر مشكلات مع زوجته ه.ب.ع، وانتقل للعيش بمفرده، وقبل أيام من الحادث، حاول التواصل معها لإعادة العلاقة الزوجية، لكنها رفضت، وفي يوم الحادث الموافق 20 سبتمبر الجاري، استدعى ابنتيه "رويده" 16 عامًا و"رقية" 10 أعوام بحجة تسليم الأخيرة حقيبة مدرسية جديدة.

تهديد بالقتل

خلال وجود الطفلتين معه، اتصل الجاني بالأم طالبًا منها الحضور بدعوى حاجته إليها كزوجة، لكنها رفضت، فهددها بقتل الطفلتين، ولم تستجب لتحذيراته.

طعنات متفرقة

امسك الجاني سكينًا من المطبخ وبدأ الاعتداء على ابنته الكبرى بطعنات متفرقة بالرقبة، ثم لاحقها حتى سقطت أرضًا غارقة في دمائها، حاولت الطفلة الصغرى التوسل إليه لترك شقيقتها، إلا أنه لاحقها داخل الشقة، ووجه لها عدة طعنات بالرقبة والكتف والوجه، ورغم إصاباتها الخطيرة، تمكنت من الفرار وطلب المساعدة من الجيران، وأقدم الأب بطعن نفسه عدة مرات في الصدر والعنق والبطن، محاولًا الانتحار.

تقرير الطب الشرعي

حالة المجني عليها الأول

الفتاة "رويده.أ.ع"، في منتصف العقد الثاني من العمر، وجدت جثتها ملطخة بالدماء وترتدي تيشيرت أسود بأكمام.

الإصابات

جرح طعني عميق بالرقبة من الناحية اليسرى.

جرح آخر أسفل الأذن اليسرى.

طعنة بمؤخرة الرقبة.

جرح بسيط بإصبع البنصر في يدها اليمنى، يرجح أنه نتيجة محاولة الإمساك بنصل السكين.

الحالة:

متوفاة.

حالة المجني عليها الثانية

الطفلة "رقية.أ.ع"

الإصابات

أصيبت بـجرح شبه نافذ أسفل الرقبة.

طعنتان شبه نافذتين بالكتف الأيمن.

جرح طعني بالوجه من الناحية اليمنى.

جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى.

طعنة بالكتف الأيسر من الخلف.

الحالة

مصابة وتتلقى العلاج بالمستشفى.

حالة المتهم

إصابات متعددة في الوجه والرقبة مع اشتباه بقطع في الشرايين المغذية للمخ.

جروح نافذة في الصدر والبطن مع نزيف داخلي.

نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

تصريح بدفن الجثمان

تم تحرير المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثمان المجني عليها "رويده" بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.