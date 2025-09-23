قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب
انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن
لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة
"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم
حكم ارتداء الحظاظات .. أمين الفتوى يوضح
وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
أصل الحكاية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
ولاء خنيزي

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه من خلال إجراءات متجددة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة لتحديث بيانات البطاقات التموينية، باعتبارها خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، وفتح المجال أمام انضمام أسر جديدة إلى المنظومة.

تحديث البيانات لضمان استمرار الدعم

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات البطاقات التموينية، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، كما تفتح المجال أمام إدخال مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول السلع المدعمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

إطلاق الاستمارات الإلكترونية ببورسعيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة الاستمارات الإلكترونية الخاصة بتحديث البيانات أمام المواطنين بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، وأوضحت الوزارة أن جميع أرباب الأسر يمكنهم ملء هذه الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

حرصًا على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، أتاحت الوزارة إمكانية ملء الاستمارة إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط: digital.gov.eg ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

  • الضغط على "تصفح الخدمات".
  • اختيار "التموين" من القائمة المتاحة.
  • تحديد خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
  • قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • الضغط على زر "بدء الخدمة".

الاستفسارات ومركز خدمة المواطنين 

وفي حال واجه المواطن أي صعوبة أو احتاج إلى استفسار، يمكنه التواصل مباشرة مع مركز خدمة المواطنين عبر الرقم 15999، حيث يوفر المركز الدعم الفني والإرشاد اللازم لاستكمال عملية تحديث البيانات بشكل صحيح.

دقة البيانات شرط أساسي

وشددت وزارة التموين على أن إدخال البيانات بدقة يُعد شرطًا جوهريًا لضمان استمرار صرف السلع التموينية للمستحقين، كما أكدت أن هذه الخطوة تمثل بوابة لضم مستفيدين جدد إلى المنظومة، بما يضمن عدالة توزيع الدعم وتحقيق الهدف الأساسي منه، وهو مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

