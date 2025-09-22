قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
الكركدية.. 6 فوائد لهذا المشروب لصحة أفضل

الكركدية.. 6 فوائد لهذا المشروب الخارق من أجل صحة أفضل
الكركدية.. 6 فوائد لهذا المشروب الخارق من أجل صحة أفضل
ولاء خنيزي

 الكركدية من أقدم المشروبات الطبيعية، التي استخدمها الناس عبر العصور، ليس فقط لمذاقه المميز ولونه الأحمر الزاهي، بل لخصائصه العلاجية المتعددة، وقد وصفه خبراء الصحة بـ "المشروب الخارق" لما يحتويه من مضادات الأكسدة، والمركبات النباتية، والمعادن المفيدة للجسم، وسنتعرف خلال السطور التالية عن فوائد مشرب الكركديه وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز أوف انديا.

فوائد مذهلة لمشروب الكركدية 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن مشروب الكركديه يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة اجسم الإنسان حيث يساهم في حماية القلب، وتنظيم ضغط الدم، وضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، إضافةً إلى العديد من الفوائد الأخرى وهي:

خفض ضغط الدم 

أثبتت التجارب السريرية أن تناول الكركديه بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الأشخاص في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم أو في المرحلة الأولى منه، وقد تم تسجيل انخفاض ضغط الدم بمعدل 5 إلى 7 ملم زئبق بعد أسابيع قليلة من الاستهلاك اليومي، ويُشبه تأثيره بعض الأدوية الخفيفة لخفض الضغط، نظرًا لخصائصه المدرّة للبول وقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.

تحسين الكوليسترول ودعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما قد يزيد في بعض الحالات من الكوليسترول النافع (HDL)، ويسهم ذلك في تقليل مخاطر أمراض القلب، خصوصًا مع دوره في خفض ضغط الدم.

تنظيم سكر الدم

أظهرت الأبحاث أن الكركديه يساعد على خفض سكر الدم الصائم، كما يحسّن قدرة الجسم على التحكم في مستويات السكر بعد الوجبات. 

المساعدة في إدارة الوزن

الكركديه خالٍ من السعرات الحرارية، وعند دمجه مع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم يمكن أن يدعم خسارة الوزن، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الكركدية يقلل من تراكم الدهون ويحسّن الصحة الأيضية.

خصائص قوية مضادة للأكسدة

يحتوي الكركديه على مركبات الأنثوسيانين والأحماض الفينولية، وهما من أقوى مضادات الأكسدة، إذ يساهمان في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا والشيخوخة والأمراض المزمنة مثل السرطان، كما أنه يعزز مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

تقليل الالتهاب

بفضل مكوناته النشطة ومضاداته للأكسدة، يساعد الكركديه على خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم، وهو أمر مهم للوقاية من أمراض القلب، والتهاب المفاصل، وبعض أنواع السرطان.

