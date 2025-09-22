الكركدية.. 6 فوائد لهذا المشروب لصحة أفضل

الكركدية من أقدم المشروبات الطبيعية، التي استخدمها الناس عبر العصور، ليس فقط لمذاقه المميز ولونه الأحمر الزاهي، بل لخصائصه العلاجية المتعددة، وقد وصفه خبراء الصحة بـ "المشروب الخارق" لما يحتويه من مضادات الأكسدة، والمركبات النباتية، والمعادن المفيدة للجسم، وسنتعرف خلال السطور التالية عن فوائد مشرب الكركديه وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز أوف انديا.

فوائد مذهلة لمشروب الكركدية

تشير الدراسات الحديثة إلى أن مشروب الكركديه يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة اجسم الإنسان حيث يساهم في حماية القلب، وتنظيم ضغط الدم، وضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، إضافةً إلى العديد من الفوائد الأخرى وهي:

خفض ضغط الدم

أثبتت التجارب السريرية أن تناول الكركديه بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الأشخاص في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم أو في المرحلة الأولى منه، وقد تم تسجيل انخفاض ضغط الدم بمعدل 5 إلى 7 ملم زئبق بعد أسابيع قليلة من الاستهلاك اليومي، ويُشبه تأثيره بعض الأدوية الخفيفة لخفض الضغط، نظرًا لخصائصه المدرّة للبول وقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.

تحسين الكوليسترول ودعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما قد يزيد في بعض الحالات من الكوليسترول النافع (HDL)، ويسهم ذلك في تقليل مخاطر أمراض القلب، خصوصًا مع دوره في خفض ضغط الدم.

تنظيم سكر الدم

أظهرت الأبحاث أن الكركديه يساعد على خفض سكر الدم الصائم، كما يحسّن قدرة الجسم على التحكم في مستويات السكر بعد الوجبات.

المساعدة في إدارة الوزن

الكركديه خالٍ من السعرات الحرارية، وعند دمجه مع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم يمكن أن يدعم خسارة الوزن، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الكركدية يقلل من تراكم الدهون ويحسّن الصحة الأيضية.

خصائص قوية مضادة للأكسدة

يحتوي الكركديه على مركبات الأنثوسيانين والأحماض الفينولية، وهما من أقوى مضادات الأكسدة، إذ يساهمان في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا والشيخوخة والأمراض المزمنة مثل السرطان، كما أنه يعزز مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

تقليل الالتهاب

بفضل مكوناته النشطة ومضاداته للأكسدة، يساعد الكركديه على خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم، وهو أمر مهم للوقاية من أمراض القلب، والتهاب المفاصل، وبعض أنواع السرطان.