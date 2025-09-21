الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف في 22 سبتمبر 2025 حفل الكرة الذهبية، الجائزة الفردية الأعرق التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول.



أفضل لاعب فى العالم

وسيُعلن خلال الحفل، الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، عن هوية أفضل لاعب في العالم بعد موسم استثنائي شهد تألق العديد من النجوم على مستوى الأندية والمنتخبات.

قائمة المرشحين نجوم في صدارة السباق

شملت القائمة النهائية 30 لاعبا من مختلف المراكز، غير أن المنافسة تتركز بين خمسة أسماء بارزة قدمت مواسم لافتة.

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

سجل 33 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه لتحقيق خماسية تاريخية أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي أرقامه وألقابه الأوروبية تمنحه أفضلية واضحة في سباق التصويت.

محمد صلاح (ليفربول)

حافظ على بريقه المعتاد بـ34 هدفا و23 تمريرة حاسمة، وقاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي ورغم تصدره إحصاءات المساهمات التهديفية في البريميرليغ، فإن غياب الألقاب الأوروبية الكبرى قد يقلل من حظوظه.

رافينيا (برشلونة)

بصم على موسم استثنائي بـ34 هدفا و22 تمريرة حاسمة، وحصد الثلاثية المحلية، إلى جانب لقب هداف دوري أبطال أوروبا، ما يضعه منافسًا قويًا لديمبيلي.

كيليان مبابي (ريال مدريد)

رغم تسجيله 43 هدفا والتتويج بكأس الإنتركونتيننتال، فإن الاكتفاء بوصافة الدوري والكأس والسوبر الإسباني قد يضعف موقفه أمام منافسيه.

بيدري (برشلونة)

ساهم في ثلاثية الفريق الكتالوني وأظهر تأثيرا لافتا في خط الوسط، رغم أرقامه الفردية المتواضعة نسبيا (6 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

جدل بين الأساطير ديمبيلي أم صلاح؟

أثار النجم المصري محمد صلاح جدلا واسعا حول حظوظه في الفوز، إذ استبعد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر فوزه بالجائزة، معتبرا أن ديمبيلي الأحق بعد موسمه التاريخي مع سان جيرمان الذي توج خلاله بالثلاثية.

وقال كاراجر عبر شبكة "سي بي إس": "أعتقد أن ديمبيلي يستحق الجائزة، لقد كان حاسما في دوري الأبطال وقاد باريس لتحقيق إنجاز غير مسبوق."

لكن أسطورة أرسنال تييري هنري خالفه الرأي، مؤكدا أن المنافسة تبقى مفتوحة بين الأسماء الكبرى المرشحة.

صلاح وكاراجر تاريخ من السجال

لم تكن تصريحات كاراجر بحق صلاح جديدة، فقد انتقده سابقا خلال أزمة تجديد عقده مع ليفربول، داعيا إياه للاقتداء بزميله فيرجيل فان دايك، قبل أن يرد صلاح عبر منصة "إكس" بعبارة لاذعة: “أعتقد أنك مهووس بي.”