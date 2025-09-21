مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

تحدّث بابلو ماشين، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني، عن فرص النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية مع أسماء أخرى مثل عثمان ديمبيلي ولامين يامال.

أكد ماشين في تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح لاعب استثنائي قدّم مسيرة مليئة بالإنجازات مع ليفربول، حيث تُوِّج بالدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم حاليًا، وكان نجم الفريق الأول لسنوات. لكنه أوضح أن حظوظ صلاح في الفوز بالجائزة محدودة، إذ يحتاج إلى تحقيق لقب قاري جديد مثل دوري أبطال أوروبا، أو إنجاز كبير مع منتخب مصر، ليكون مرشحًا أقوى.

وأشار ماشين إلى أن عثمان ديمبيلي هو الأقرب للتتويج هذا العام، بعدما قدّم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي، حيث تحوّل إلى مهاجم صريح وسجّل أهدافًا مؤثرة، خاصة في دوري الأبطال الذي فاز به الفريق بجانب الدوري الفرنسي. وأضاف أن كون الجائزة فرنسية قد يعزّز من حظوظ ديمبيلي.

وأثنى المدرب الإسباني على صلاح، مؤكدًا أنه من أعظم لاعبي كرة القدم في إفريقيا والعالم، وأنه لا يُعد قدوة رياضية فقط، بل إنسانية أيضًا بما يقدّمه من دعم لبلده. وأكد أنه إذا لم يكن الأفضل في جيله، فهو واحد من أبرز النجوم عالميًا.

واعتبر ماشين أن المنافسة المستقبلية ستشهد بروز اسم لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، لكنه شدّد على أن الاستمرارية وتجنّب الإصابات هما العاملان الأهم لضمان تفوّقه. وأوضح أن يامال أمامه مستقبل واعد يجعله مرشحًا لحصد كرات ذهبية عديدة، في وقت يبقى صلاح وديمبيلي في قمة مستواهما على المدى القصير.

واختتم ماشين حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ظلّ لسنوات النجم الأول لليفربول، بينما بدأ ديمبيلي في الانفجار مؤخرًا، فيما يظل يامال مشروع نجم عالمي قادم بقوة.