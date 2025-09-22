حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أحوال الطقس والمتابعة الدورية للنشرة الجوية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وخروج الأطفال يوميًا إلى المدارس، وتستعرض الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، وما يصاحبها من ظواهر جوية ودرجات حرارة متوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسنسردها بالتفصيل خلال السطور التالية.

حالة الطقس

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم الإثنين 22 سبتمبر طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

الشبورة المائية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن وجود شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

السحب المنخفضة

أما عن السحب والظواهر الجوية، فتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح

سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبًا على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

حركة الملاحة

حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

اما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فرص سقوط الأمطار

جاء في البيان أنه سيكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 والتي جاءت كالتالي: