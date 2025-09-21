قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تستمع لأقوال زيزو غدا
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض
من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض
عبد الفتاح تركي

أفادت “شبكة أكسيوس”، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رؤساء وقادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.

اجتماع ترامب بزعماء دول الجوار الفلسطيني

وقالت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر إن الاجتماع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

ووفقًا للمصدرين، يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب.

واقرأ أيضًا:

ترامب

وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين في حين أكدت مصادر في مستشفيات القطاع مقتل 41 فلسطينيًا منذ فجر الأحد بينهم 26 في مدينة غزة، بحسب روسيا اليوم.

في الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية، عملية واسعة النطاق في مدينة غزة لتحذير السكان من مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.

اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الابيض

وأعلن جيش الاحتلال أيضًا عن منطقة إنسانية في خان يونس، حيث يقود ما يقول إنها جهود مكثفة لتكييف البنية التحتية الإنسانية في جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك توسيع المستشفيات الميدانية، وإصلاح وتوصيل خطوط المياه ومحطات التحلية، إلى جانب مواصلة إمداد المنطقة بالطعام والخيام والأدوية والمعدات الطبيّة.

إلى ذلك، أفاد الجيش في بيان مساء الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت نفسه أكملت قوات من الفرق “162” و”98” و”36” دخولها إلى مدينة غزة وبدأت عملياتها في معاقل حماس في المدينة.

ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى التزام التعليمات الرسمية حفاظًا على سلامتهم، وتجنب البقاء في المناطق المصنَّفة خطِرة.

ترامب دونالد ترامب السعودية الإمارات قطر مصر غزة حرب غزة تركيا الأردن اجتماع ترامب بزعماء دول الجوار الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

وفاء عامر

انهيار وفاء عامر على الهواء بعد اتهامها بتجارة الأعضاء : كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول يا رب رد عليا مظلمتي

وفاء عامر

وفاء عامر ترد بحسم على اتهامات سرقة الأعضاء وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية

فلسطين

البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد