في حالة التصعيد .. ترامب يتعهد بمساعدة بولندا ضد روسيا

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.



وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي، الجمعة، بأن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال ترامب الأحد من البيت الأبيض: "نحن لا نحب هذا".

وردا على سؤال عما اذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال صعّدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحفيين "نعم سأفعل، سأفعل".