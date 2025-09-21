"ماكرون" يحدد شرط لفتح سفارة فلسطين في فرنسا.. ما هو؟

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أن فرنسا لن تفتح سفارة فلسطينية قبل إطلاق سراح الأسرى، هذا شرط أساسي بالنسبة لي، و ذلك بحسب شبكة "سي إن إن نيوز" الأمريكية.

و أضاف ماكرون، أعمل مع بريطانيا وقادة المنطقة لتقديم مقترح بنشر قوة دولية في غزة بتفويض من الأمم المتحدة.

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، اليوم الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".



كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".