مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعويل على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على الحكومة الإسرائيلية للخروج بأي تصور متوازن للشرق الأوسط غير ممكن، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب، بما قبل صفقة القرن، تهدف إلى صياغة منظومة تخدم مصالح إسرائيل وأهدافها الأمنية فقط، دون مراعاة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو المصالح الوطنية للشعوب العربية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية ترامب للمنطقة دائمًا ما تكون مقصورة على مصالح إسرائيل، وأن أي لقاءات أو مباحثات مع القادة العرب ستظل في إطار دعم وتثبيت ما تعتبره إسرائيل مكاسب استراتيجية في عدة جبهات.

صفقة سلام تخدم إسرائيل

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المرحلة الأولى من حكم ترامب قدمت رؤية محدودة للغاية، تضمنت صفقة سلام تخدم إسرائيل، وتضم أراضي فلسطينية، مع تحويل فلسطين إلى منطقة منزوعة السلاح خاضعة بالكامل لإسرائيل، وهو ما يجعل تحقيق نتائج حقيقية من هذه الرؤية أمرًا غير متوقع.