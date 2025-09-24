ارتفاع ضغط الدم يسبب الوفاة.. تقرير صادم من الصحة العالمية| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولاء خنيزي

ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه الكثير من سكان العالم في الوقت الحالي، حيث يهاجم الملايين من الأشخاص ويؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان واقتصاد الدول، وقد كشفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها العالمي الثاني حول المرض أن الأعداد في تزايد مستمر، وأن السيطرة عليه ما زالت محدودة رغم توفر سبل الوقاية والعلاج.

أرقام خطيرة

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 1.4 مليار شخص سيعيشون مع ارتفاع ضغط الدم وسيتمكن شخص واحد فقط من بين كل خمسة مصابين من السيطرة على المرض عبر الأدوية أو تعديل أنماط حياتهم، كما أشار إلى أن المرض يحصد أرواح أكثر من 1000 شخص كل ساعة نتيجة النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

عبء صحي 

يشير التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى المزمنة والخرف، ورغم إمكانية الوقاية منه، فإن التقاعس عن التدخل سيؤدي إلى وفيات مبكرة بملايين الحالات.

تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن معظم الوفيات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم يمكن تجنبها إذا توفرت الإرادة السياسية والاستثمار المستمر في الرعاية الصحية.

تحديات وعوائق في مواجهة المرض

أبرز التقرير فجوات خطيرة في الوقاية والعلاج، منها:

  • ضعف السياسات المتعلقة بمكافحة عوامل الخطر مثل التدخين والكحول والخمول البدني والملح والدهون المتحولة.
  • نقص أجهزة قياس الضغط الموثوقة.
  • غياب بروتوكولات علاجية موحدة.
  • محدودية الأدوية وارتفاع أسعارها في الدول الفقيرة.
  • ضعف أنظمة المعلومات اللازمة لرصد الاتجاهات الصحية.

تفاوت عالمي في إتاحة الأدوية

أوضح التقرير أن أدوية ضغط الدم تُعد من أكثر التدخلات الصحية فعالية من حيث التكلفة، إلا أن 7 دول فقط من أصل 25 دولة منخفضة الدخل توفر جميع الأدوية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، مقارنةً بـ 93% من الدول مرتفعة الدخل، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب في الحصول على العلاج.

دعوة إلى العمل الدولي

اختتمت منظمة الصحة العالمية تقريرها بدعوة جميع الدول إلى إدراج مكافحة ارتفاع ضغط الدم ضمن خطط التغطية الصحية الشاملة، مؤكدة أن تطبيق التدابير الموصى بها سيساهم في إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من العبء الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن هذا المرض الصامت.

