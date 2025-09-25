قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مرض صامت يهدد الحياة.. أعراض ومراحل فشل الكبد

ولاء خنيزي

الكبد هو أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، إذ يقوم بأداء مئات الوظائف الحيوية التي تضمن بقاء الجسم في حالة توازن صحي، فهو المسؤول عن تنقية الدم، وإنتاج المواد الضرورية لعملية الهضم، وتخزين الطاقة، لكن عندما يعجز الكبد عن أداء مهامه، تبدأ أعراض خطيرة في الظهور، فيما يُعرف بـ فشل الكبد، وهي حالة صحية شديدة الخطورة قد تؤدي إلى الوفاة إن لم تُعالج بشكل عاجل، وسنتعرف خلال السطور التالية عن اهم أعراض فشل الكبد.

 فشل الكبد

يتطور فشل الكبد بطرائق مختلفة، فقد يكون سريع الحدوث أو بطيئًا:

الفشل الحاد

يظهر خلال فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام أو أسابيع، وغالبًا ما ينجم عن تسمم دوائي أو عدوى فيروسية مفاجئة.

الفشل المزمن

وهو الأكثر شيوعًا، ويتطور تدريجيًا على مدى أشهر أو سنوات نتيجة أمراض الكبد المزمنة التي تضعف أنسجته ببطء حتى يفقد القدرة على القيام بوظائفه.

 فشل الكبد الحاد

فشل الكبد الحاد هو حالة طبية طارئة، إذ يتوقف الكبد فجأة عن العمل نتيجة تعرضه لكمية كبيرة من السموم أو إصابته بعدوى فيروسية خطيرة، وتظهر الأعراض بسرعة، مثل اليرقان واضطراب الوعي، ما يستدعي التدخل الطبي الفوري لإنقاذ حياة المريض.

 فشل الكبد المزمن

فشل الكبد المزمن هو المرحلة الأخيرة من أمراض الكبد طويلة الأمد، حيث تتعرض أنسجة الكبد للتليف الشديد، فيتحول جزء كبير منها إلى أنسجة ندبية غير قادرة على أداء أي وظيفة، وعلى الرغم من أن الكبد يمتلك قدرة على التجدد، فإن التندب المستمر يضعف هذه القدرة حتى يصل العضو إلى مرحلة العجز الكامل، ولا يصبح العلاج ممكنًا سوى عبر زراعة كبد جديد.

مراحل تطور فشل الكبد

يمر مرض الكبد بعدة مراحل مترابطة:

  1. التهاب الكبد: بداية الضرر الذي يصيب الأنسجة.
  2. التليف: نتيجة استمرار الالتهاب وتكوّن أنسجة ليفية صلبة داخل الكبد.
  3. التندب الدائم: عندما تزداد كمية الأنسجة الندبية ويصبح الكبد غير قادر على الشفاء الذاتي.
  4. الفشل الكبدي: المرحلة النهائية التي يفقد فيها الكبد معظم وظائفه الحيوية، فتبدأ المضاعفات بالظهور في مختلف أجهزة الجسم.

أعراض فشل الكبد

تختلف الأعراض حسب سرعة تطور المرض وشدته، لكنها غالبًا تبدأ بشكل عام ثم تصبح أكثر وضوحًا مع تقدم الحالة، ومن أبرزها:

  • ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
  • إرهاق شديد وشعور عام بالمرض.
  • غثيان وقيء مع فقدان الشهية.
  • اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
  • بول داكن وبراز فاتح اللون.
  • حكة في الجلد دون طفح جلدي.
  • سهولة النزيف وظهور كدمات.
  • فقدان الوزن وضعف العضلات.
  • ظهور أوعية دموية سطحية على الجلد تشبه العناكب.
  • رائحة فم كريهة غير معتادة.

 الأعراض المتقدمة والخطيرة

  • تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).
  • تورم الأطراف والوجه (الوذمة).
  • تقيؤ الدم أو قيء يشبه تفل القهوة.
  • اضطرابات عصبية وحركية كالرعشة وفقدان السيطرة على العضلات.
  • ضيق في التنفس وانخفاض كمية البول.
الكبد فشل الكبد مرض فشل الكبد اعراض فشل الكبد مراحل فشل الكبد

