قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لامين يامال يتفوق على ميسي ويواصل كتابة التاريخ مع برشلونة.. تفاصيل

لامين يامال يتفوق على ميسي ويواصل كتابة التاريخ مع برشلونة| تفاصيل
لامين يامال يتفوق على ميسي ويواصل كتابة التاريخ مع برشلونة| تفاصيل
ولاء خنيزي

واصل النجم الإسباني الصاعد لامين يامال خطف الأضواء مع فريق برشلونة، ليثبت أنه أحد أبرز المواهب الكروية في العالم حاليًا، ليس فقط بفضل أدائه المميز داخل الملعب، وإنما أيضًا من خلال الأرقام القياسية التي يحققها في سن صغير.

إنجاز استثنائي في الدوري الإسباني

ونجح النجم الإسباني الواعد لامين يامال في تسجيل اسمه بسجلات تاريخ برشلونة والدوري الإسباني، بعدما نجح في التفوق على أسطورة النادي ليونيل ميسي برقم مميز جديد.

فقد كشفت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن يامال أصبح أصغر لاعب يصل إلى 21 تمريرة حاسمة في الليجا، بعدما حقق ذلك في 77 مباراة فقط وهو في عمر 18 عامًا و78 يومًا، ليتفوق على ميسي الذي بلغ الرقم ذاته بعد 85 مباراة وكان عمره حينها 21 عامًا و123 يومًا.

تفوق على المستوى الأوروبي

ولم يتوقف تميز يامال عند حدود الدوري الإسباني، بل امتد إلى الساحة الأوروبية، إذ أوضحت "أوبتا" أن التمريرة الحاسمة الأخيرة للنجم الشاب كانت رقم 24 له مع برشلونة في جميع المسابقات منذ الموسم الماضي.

وبهذا الإنجاز، أصبح يامال ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال هذه الفترة، خلف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب 26 تمريرة حاسمة.

كما يتساوى يامال في عدد التمريرات مع زميله في برشلونة، البرازيلي رافينيا، الذي يمتلك بدوره 24 تمريرة حاسمة.

تتويج عالمي متكرر

جدير بالذكر أن لامين يامال تألق على المستويين المحلي والدولي وتُوّج مؤخرًا بحصوله على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، خلال حفل الكرة الذهبية.

عودة مرتقبة بعد الإصابة

ورغم غيابه عن المشاركة منذ 13 سبتمبر الجاري بسبب شكواه من الاصابة، إلا أن اللاعب أصبح قريبًا من العودة مرة أخرى للملاعب ومواصلة هوايته المميزة في تحطيم الأرقام، حيث انضم مؤخرًا إلى قائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إطار دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال ميسي برشلونة فريق برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد