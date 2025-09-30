لامين يامال يتفوق على ميسي ويواصل كتابة التاريخ مع برشلونة.. تفاصيل

واصل النجم الإسباني الصاعد لامين يامال خطف الأضواء مع فريق برشلونة، ليثبت أنه أحد أبرز المواهب الكروية في العالم حاليًا، ليس فقط بفضل أدائه المميز داخل الملعب، وإنما أيضًا من خلال الأرقام القياسية التي يحققها في سن صغير.

إنجاز استثنائي في الدوري الإسباني

ونجح النجم الإسباني الواعد لامين يامال في تسجيل اسمه بسجلات تاريخ برشلونة والدوري الإسباني، بعدما نجح في التفوق على أسطورة النادي ليونيل ميسي برقم مميز جديد.

فقد كشفت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن يامال أصبح أصغر لاعب يصل إلى 21 تمريرة حاسمة في الليجا، بعدما حقق ذلك في 77 مباراة فقط وهو في عمر 18 عامًا و78 يومًا، ليتفوق على ميسي الذي بلغ الرقم ذاته بعد 85 مباراة وكان عمره حينها 21 عامًا و123 يومًا.

تفوق على المستوى الأوروبي

ولم يتوقف تميز يامال عند حدود الدوري الإسباني، بل امتد إلى الساحة الأوروبية، إذ أوضحت "أوبتا" أن التمريرة الحاسمة الأخيرة للنجم الشاب كانت رقم 24 له مع برشلونة في جميع المسابقات منذ الموسم الماضي.

وبهذا الإنجاز، أصبح يامال ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال هذه الفترة، خلف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب 26 تمريرة حاسمة.

كما يتساوى يامال في عدد التمريرات مع زميله في برشلونة، البرازيلي رافينيا، الذي يمتلك بدوره 24 تمريرة حاسمة.

تتويج عالمي متكرر

جدير بالذكر أن لامين يامال تألق على المستويين المحلي والدولي وتُوّج مؤخرًا بحصوله على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، خلال حفل الكرة الذهبية.

عودة مرتقبة بعد الإصابة

ورغم غيابه عن المشاركة منذ 13 سبتمبر الجاري بسبب شكواه من الاصابة، إلا أن اللاعب أصبح قريبًا من العودة مرة أخرى للملاعب ومواصلة هوايته المميزة في تحطيم الأرقام، حيث انضم مؤخرًا إلى قائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إطار دوري أبطال أوروبا.