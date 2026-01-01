علي الحجار يحتفل بـ رأس السنة في أجواء عائلية

شارك الفنان علي الحجار، صورة مع عائلته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، محتفلين بالعام الجديد.

وظهر علي الحجار جالسًا على كرسي ويحوطه ابناه الاثنان وزوجته في أجواء أسرية دافئة.

وفى مستهل العام الجديد 2026 تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، رحلتها فى حلقات المشروع الفنى 100 سنة غنا، المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

يقام حفل للاحتفاء بأعمال الموسيقار سيد مكاوى ويشارك به الفنان طارق فؤاد والصاعدين عبد العزيز سليمان، أمنية بكر، علياء ندى ويقوده المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج أحمد فؤاد وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 2 يناير على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من ألحان الموسيقار سيد مكاوى التى وضعها لعمالقة زمن الفن الجميل لتثرى مكتبة الإبداع العربى وارتبطت بوجدان كل عشاق الطرب .