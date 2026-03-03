قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
أخبار البلد

بالصور | تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 والتي تستمر فعالياتها بمدينة برلين بدولة ألمانيا خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري.

الجناح المصري في بورصة برلين 

وتبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك بالمعرض نحو 1500م²، حيث يضم 120 جناحاً فرعياً مخصصاً للعارضين المصريين، حيث تشارك 46 شركة سياحة بعدد 50 جناحاً متضمناً جناح لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما يشارك 63 منشأة فندقية بعدد 66 جناحاً متضمناً جناح لغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة أربع شركات طيران مصرية هي إير كايرو، وماي فير، ونايل إير، وفلاي بلاس (نسمة للطيران سابقاً).

ويتضمن الجناح المصري نموذج متحف مصغر للمتحف المصري الكبير بمدخل الجناح، بمساحة بمساحة حوالي200 متر، تم تنفيذه بتصميم مستوحى من المتحف، حيث يحاكي المدخل الرئيسي والهرم الزجاجي المُميز للمتحف، بما يمنح الزائر إحساساً واقعياً بتجربة زيارة المتحف. ويضم هذا النموذج 72 مستنسخ أثري من مقتنيات الملك الشاب توت عنخ آمون، من تصنيع شركة كنوز مصر للمستنسخات الأثرية.

ويأتي تنفيذ نموذج المتحف المصغر بالجناح المصري بهذا المعرض بصورة مختلفة عن الأجنحة المصرية المشاركة في معرض بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market (WTM) ومعرض FITUR، حيث تم إقامة المتحف المصغر في مدخل الجناح المصري مباشرة ليكون عنصر الجذب الرئيسي للزوار، كما صُمم مدخله على غرار المدخل الرئيسي للمتحف المصري الكبير، مستوحى من شكل الهرم الزجاجي المميز به. كما تنوعت القطع الأثرية المستنسخة المعروضة به عن المشاركات السابقة، باستثناء قناع الملك تون عنخ آمون الذهبي، الذي يتوسط العرض باعتباره أحد أهم أبرز الأيقونات الأثرية للحضارة المصرية القديمة.

كما يضم الجناح واجهة رئيسية مزودة بشاشات عرض كبيرة تقوم ببث أفلام عن المتحف المصري الكبير، إلى جانب عرض الأفلام الدعائية والترويجية التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مؤخراً عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة تحت عنوان “Unmatched Diversity”.

ويحتوي الجناح كذلك على المبنى الرئيسي المُقام على دورين، ويضم عدد (2) غرفة اجتماعات مخصصة للوزير ورئيس الهيئة وفريق العمل، فضلًا عن غرف للتخزين، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة. أما أجنحة العارضين فقد تم تصميمها في شكل مكان عصري للضيافة يضم أريكة ومقعدين وشاشة عرض، مع وضع اسم وشعار كل عارض بصورة واضحة.

وزير السياحة والآثار السياحة والآثار مصر سياحة السياحة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

انقلاب سيارة

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف بقنا

رفع اشغالات

إزالة 5 أكشاك والتحفظ على 2 تروسيكل ورفع بؤر فرز عشوائي بحملة مكبرة بميت عقبة | صور

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

