بالصور | تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 والتي تستمر فعالياتها بمدينة برلين بدولة ألمانيا خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري.

الجناح المصري في بورصة برلين

وتبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك بالمعرض نحو 1500م²، حيث يضم 120 جناحاً فرعياً مخصصاً للعارضين المصريين، حيث تشارك 46 شركة سياحة بعدد 50 جناحاً متضمناً جناح لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما يشارك 63 منشأة فندقية بعدد 66 جناحاً متضمناً جناح لغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة أربع شركات طيران مصرية هي إير كايرو، وماي فير، ونايل إير، وفلاي بلاس (نسمة للطيران سابقاً).

ويتضمن الجناح المصري نموذج متحف مصغر للمتحف المصري الكبير بمدخل الجناح، بمساحة بمساحة حوالي200 متر، تم تنفيذه بتصميم مستوحى من المتحف، حيث يحاكي المدخل الرئيسي والهرم الزجاجي المُميز للمتحف، بما يمنح الزائر إحساساً واقعياً بتجربة زيارة المتحف. ويضم هذا النموذج 72 مستنسخ أثري من مقتنيات الملك الشاب توت عنخ آمون، من تصنيع شركة كنوز مصر للمستنسخات الأثرية.

ويأتي تنفيذ نموذج المتحف المصغر بالجناح المصري بهذا المعرض بصورة مختلفة عن الأجنحة المصرية المشاركة في معرض بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market (WTM) ومعرض FITUR، حيث تم إقامة المتحف المصغر في مدخل الجناح المصري مباشرة ليكون عنصر الجذب الرئيسي للزوار، كما صُمم مدخله على غرار المدخل الرئيسي للمتحف المصري الكبير، مستوحى من شكل الهرم الزجاجي المميز به. كما تنوعت القطع الأثرية المستنسخة المعروضة به عن المشاركات السابقة، باستثناء قناع الملك تون عنخ آمون الذهبي، الذي يتوسط العرض باعتباره أحد أهم أبرز الأيقونات الأثرية للحضارة المصرية القديمة.

كما يضم الجناح واجهة رئيسية مزودة بشاشات عرض كبيرة تقوم ببث أفلام عن المتحف المصري الكبير، إلى جانب عرض الأفلام الدعائية والترويجية التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مؤخراً عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة تحت عنوان “Unmatched Diversity”.

ويحتوي الجناح كذلك على المبنى الرئيسي المُقام على دورين، ويضم عدد (2) غرفة اجتماعات مخصصة للوزير ورئيس الهيئة وفريق العمل، فضلًا عن غرف للتخزين، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة. أما أجنحة العارضين فقد تم تصميمها في شكل مكان عصري للضيافة يضم أريكة ومقعدين وشاشة عرض، مع وضع اسم وشعار كل عارض بصورة واضحة.

