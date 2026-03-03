الزراعة: تحصين 14 ألف كلب وتعقيم 1605 منذ يناير

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية الصحة العامة وتحقيق التوازن البيئي، مع الالتزام الكامل بتطبيق أساليب إنسانية وعلمية معتمدة دوليًا.



أكدت الوزارة أن الحملة تعتمد على برامج التحصين والتعقيم كحلول مستدامة للحد من انتشار مرض السعار وتقليل مخاطر الاحتكاك بين الكلاب الحرة والمواطنين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وصحة داخل المدن والقرى على حد سواء.



مؤشرات الإنجاز منذ يناير وحتى الآن:



تحصين 14,311 كلبًا حرًا ضد مرض السعار ضمن حملات ميدانية موسعة.

إجراء عمليات تعقيم لـ 1,605 كلب للسيطرة على الزيادة غير المنضبطة في أعداد الكلاب الحرة.

أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن فرق العمل الميدانية تواصل جهودها في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الكلاب الحرة وتحقيق أقصى استفادة من الحملة.

شددت الوزارة على أن مكافحة السعار مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يساهم في سرعة التدخل والحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

كما أوضحت الوزارة أنه للبلاغات وطلب الدعم:



الاتصال على الخط الساخن 19561