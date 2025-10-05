قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
خدمات

موعد أول يوم في شهر رمضان 2026

موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين من المسلمين في مصر والدول العربية موعد شهر رمضان المبارك 1447 - 2026 ، حيث كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن الشهر الكريم سيحل يوم الخميس الموافق 19 فبراير، وذلك بحسب التقديرات الفلكية الأولية التي تحدد بداية الشهر الفضيل، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يبقى مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال في كل دولة عربية وإسلامية.

موعد رمضان 2026 فلكيًا

التقديرات الفلكية تشير إلى أن ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الثلاثاء 17 فبراير، على أن يبدأ الصيام في معظم الدول الإسلامية يوم الأربعاء 18 أو الخميس 19 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان

من المتوقع أن تكون عدة رمضان 30 يومًا كاملًا في ذلك العام، وهو ما يعني أن الشهر الكريم سيأتي كاملًا في فصل الشتاء، حيث تكون ساعات الصيام أقصر مقارنة بفصول أخرى.

أهمية الرؤية الشرعية

رغم دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الاعتماد النهائي يكون على الرؤية الشرعية للهلال، إذ تلتزم كل دولة عربية وإسلامية برؤية الهلال داخل نطاقها الجغرافي أو وفق ما تعتمده هيئاتها الشرعية، ما قد يؤدي إلى اختلاف بداية الشهر يومًا واحدًا بين بلد وآخر .

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المصريين سيصومون وفقًا لإعلانها الرسمي عقب الرؤية الشرعية، فيما تعتمد السعودية على لجان الرصد الفلكي والترائي البصري لتحديد بداية الشهر.

التقويم الهجري وأهميته

التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية، أي المدة التي يستغرقها القمر في دورانه الكامل حول الأرض ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة ويبلغ متوسط طول الشهر الهجري 29.53 يومًا، وهو ما يفسر تقدّم شهر رمضان كل عام ميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا.
التقويم الهجري تقويمًا إسلاميًا رسميًا في دول عدة، منها المملكة العربية السعودية، وقد أنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجُعلت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لأول سنة فيه.

تضارب الأقوال ومخاطر الخلاف

الهيئات الشرعية تحذر من الاعتماد على شهادات فردية بشأن رؤية الهلال دون تحقق رسمي، لما قد يسببه ذلك من تضارب الأقوال بين أفراد المجتمع وهو أمر قد يؤدي إلى بلبلة وإفساد وحدة الصف لذلك، فإن الالتزام بالرؤية الشرعية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا عند تعذر الرؤية يبقى المنهج الصحيح.

النصوص النبوية في إثبات الصوم

استندت دار الإفتاء المصرية في تأكيدها لآلية دخول الشهر إلى الحديث الشريف الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على الرؤية أو الإكمال عند غياب الهلال.

رمضان 2026 في مصر والسعودية

بحسب الحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ في مصر والسعودية يوم الخميس 19 فبراير، مع احتمال أن يسبق ذلك بيوم واحد فقط إذا ثبتت الرؤية مساء الثلاثاء 17 فبراير هذا الموعد يثير اهتمام المواطنين بشدة نظرًا لما يحمله الشهر الكريم من روحانيات وأعمال خير وطاعات ينتظرها المسلمون بشغف كل عام.

التقديرات الفلكية وعدد الأيام المتبقية

مع استمرار حركة القمر في دورته، يتضح أن بداية الشهر الفضيل ستكون متوافقة مع الحسابات المبدئية التي حددت الخميس 19 فبراير كأول أيامه فلكيًا، ولكن تكون الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائى.

موعد رمضان 2026 رمضان 2026 موعد رمضان 2026 فلكيًا موعد شهر رمضان المبارك 1447 2026 موعد شهر رمضان المبارك

